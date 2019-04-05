Спецавтохозяйство не может утилизировать мусор из-за акции протеста на Маяке

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спецавтохозяйство не может утилизировать мусор из-за акции протеста жителей Сухума, требующих закрыть свалку на Маяке, сообщил корреспонденту Sputnik директор САХа Саид Кур-ипа.

Сейчас городской мусор складируют в десятикубовых контейнерах, которые находятся на территории Спецавтохозяйства.

© Sputnik Акоп Кущян Строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе начнется в 2019 году

"Сейчас мы не вывозим мусор на полигон, уже второй день складируем его в контейнерах. В таком режиме работаем. Хватит этого примерно еще на день-два, потом мы исчерпаем свои резервы. Мы работаем в обычном режиме, но когда жители Сухума в частном порядка обращаются на счет вывоза мусора, мы им отказываем, просим, чтобы вошли в наше положение. Потому что наша первичная задача – убрать мусор с территории города", – прокомментировал Кур-ипа.

Он пояснил, что альтернативного полигона для утилизации бытовых отходов у Спецавтохозяйства нет.

Сейчас акция протеста жителей микрорайона Маяк продолжается. Как рассказал один из участников Джансух Адлейба, протестующие ждут ответа властей.

"Но нам ничего не говорят. Мы понимаем, что они ничего не планируют делать. Вчера министр выступил и сказал, что решать вопрос в 2020-2022 годах. Сказки нам рассказывают, мы в это не верим. Мы будем продолжать акцию протеста", – заявил Адлейба.

В понедельник 1 апреля жители микрорайона Маяк возобновили акцию протеста за закрытие сухумской городской свалки.

За чистый воздух: жители Маяка требуют закрыть городскую свалку>>

Митинговать жители микрорайона начали еще в начале декабря 2018 года. Основное требование жителей микрорайона - закрыть и перенести несоответствующую нормам свалку в другое место. Как поясняют участники акции от едкого Гзапаха отходов страдают жители близлежащих районов: Маяка, Нового района, Старого поселка и даже села Гумиста.