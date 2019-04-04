За чистый воздух: жители Маяка требуют закрыть городскую свалку

С 1 апреля жители микрорайона Маяк возобновили акцию протеста за закрытие сухумской городской свалки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Незванный мусор: чего не ждут жители Гулрыпшского района

Митинговать жители микрорайона начали еще в начале декабря прошлого года. Городская свалка, по их словам, разрослась уже до таких размеров, что от едкого запаха отходов страдают жители близлежащего Нового района, Старого поселка и даже села Гумиста.

По словам Анжелы Есоян, мусор на свалке уже давно не перерабатывается, отходы не закапываются. От загрязнения воздуха страдают дети, которые стали часто болеть, загрязняется море.

"У нас появляются крысы, болезни. Наши дети не могут выходить на улицу, они задыхаются. К примеру, у меня шесть внуков, двоих я вынуждена каждое лето вывозить, потому что у них развилась астма. Во-вторых, рядом со свалкой находится школа. С этим нужно что-то делать, но никто не борется", – объяснила она.

Основное требование жителей микрорайона - закрыть и перенести несоответствующую нормам свалку в другое место.

Несмотря на то, что 12 марта правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района, митингующие уверены, что власти ограничатся лишь обещаниями на словах и бумаге.

"Помимо текущей работы, мы никаких действий здесь не наблюдаем. Нам уже неоднократно было обещано, были указаны сроки переноса свалки, но ничего не сделано. Нас уже не переубедить. В слова мы не верим, в бумаги тоже, нам нужны действия. Мы не раз обращались с просьбами, а теперь мы требуем", - заявил представитель жителей микрорайона Джансух Адлейба.

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3 декабря 2018 года жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы № 12 с требованием закрыть свалку, которая находится примерно в трехстах метрах от дороги и учебного заведения.

Акция продолжалась два дня. Местные жители дежурили, чтобы машины с отходами к свалке не проехали. МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) в течение этого времени складировало городской мусор в контейнерах, которые стоят на территории предприятия.

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4 декабря президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора.

12 марта правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.