Хамсовая путина в Абхазии завершилась, выловлено более 66 тысяч тонн рыбы

СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Хамсовая путина завершилась в Абхазии 31 марта, рассказал на радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

© Sputnik / Роберт Джопуа Без хамсы виноватые: из-за кого в Абхазии может исчезнуть рыба

За сезон 2018-2019 всего выловили 66 тысяч 300 тонн хамсы.

"Можно сказать, что хамсовая путина завершилась благоприятно. Конечно, были нарушения, но не такие серьезные. Согласно указу нашего комитета нельзя ловить рыбу в том месте, где река впадает в море. За сезон одно судно нарушило это правило. Мы на три дня отстранили судно от ловли рыбы. Остальные нарушения касались нарушения допустимой зоны ловли рыбы. Их было чуть больше 15. Все нарушители заплатили административный штраф", – добавил Савелий Читанава.

С начала сезона, который стартовал 24 декабря, общий допустимый улов хамсы за сезон путины был определен в 27 тысяч тонн. Но 8 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поднял квоту до 69 тысяч 800 тонн рыбы. Столь резкое увеличение квоты, как пояснили в правительстве, было обусловлено благоприятной промышленной обстановкой.