Выставка картин, приуроченная ко Дню памятников, откроется в Сухуме

Международный день памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites) отмечается в мире ежегодно 18 апреля.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Уникальная выставка откроется в Сухуме в День памятников и исторических мест 18 апреля, рассказала корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

© REUTERS / Amit Dave Человек под двести метров высотой: кому сегодня ставят памятники

На выставке будут представлены работы абхазских художников, в чьем творчестве отразилась тема памятников. По словам Эльвиры Арсалия, уникальность экспозиции в том, что картины не выставлялись более четверти века.

"Мы откроем очень интересную выставку. Картины показывают, как памятники отразились в творчестве абхазских художников. Работы из собрания Национальной галереи. Это уникальная возможность для людей посмотреть собрания картинной галереи. Также будут представлены архивные материалы, старинные фотографии, макеты храмов. Думаю, будет очень интересно", – рассказала Эльвира Арсалия.

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Выставка откроется в Центральном выставочном зале Сухума 18 апреля и продлится до 25 апреля.