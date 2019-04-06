Умер вице-президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Барциц

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Вице-президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Барциц ушел из жизни в субботу 6 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

© Foto / Госкомспорт РА Абхазия и Сирия подписали меморандум о сотрудничестве Олимпийских комитетов

Валерий Барциц родился 24 августа 1941 года в Гудауте. В школьные годы активно занимался баскетболом, конным спортом и футболом. После окончания школы поступил в Киевский Государственный институт легкой промышленности. По семейным обстоятельствам перевелся в институт субтропического хозяйства в Сухуме, по окончанию которого получил диплом инженера-технолога.

В 1967 году становится председателем Гудаутского районного комитета по физической культуре и спорту.

Барциц – судья международной категории по конному спорту, входил в состав судейской коллегии на XXII Олимпийских играх в Москве.

В 1985 году указом президиума Верховного совета Абхазской АССР присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта" Абхазии.

Барциц: судейская коллегия будет давить на российских олимпийцев>>

С 1996 по 2003 года – председатель Госкомитета по спорту Республики Абхазия. Указом президента Абхазии в 2004 году Вадерий Барциц был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за активную работу по развитию физической культуры и спорта в послевоенное время.

Валерий Барциц – первый президент Олимпийского комитета Абхазии.