Найти и обезвредить: "коллекцию" взрывоопасных предметов показали в Сухуме

К Международному Дню информирования об опасности мин сотрудники HALO Trust в Абхазии рассказали о своей деятельности.

Акция HALO Trust, которая прошла на железнодорожной станции "ГУМа" в Сухуме, была посвящена Международному Дню информирования об опасности мин. Для наглядности на платформу привезли уже обезвреженные и самые распространенные виды мин и снарядов, найденные в Абхазии.

Кумулятивные, танковые и гранатометные снаряды, неуправляемые авиационные ракеты, стокилограммовая осколочная авиабомба, самодельные и фабричные гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Этот список можно продолжать очень долго, но это лишь малая часть того, что нашли саперы в Абхазии.

Разминировать страну: работа HALO Trust в Абхазии вчера и сегодня>>

Самые распространенные мины, которые были обнаружены и обезврежены в Абхазии – это нажимного действия ПМН2 (противопехотная мина-ред.), которые взрываются сразу, как только на них наступишь. Часто встречались так называемые "лягушки" - противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения.