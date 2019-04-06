Непридуманная история: фильм "Женщины Гулага" показали в Сухуме

Спецпоказ документального фильма "Женщины Гулага", одной из главных героинь которого стала абхазская писательница Адиле Аббас-оглы, состоялся на Втором Сухумском международном кинофестивале в субботу 6 апреля.

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Фильм "Женщины Гулага" российского режиссера Марианны Яровской вошел в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший документальный фильм". Картина, которая снималась семь лет, включает в себя откровенные интервью шести женщин, переживших репрессии 1930-ых годов. Одна из героинь фильма Адиле Аббас-оглы из Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом Адиле Аббас-оглы

Победительница Первого Сухумского международного кинофестиваля, член судейской коллегии этого кинофестиваля в 2019 году Ирина Волкова принимала непосредственное участие в создании "Женщин Гулага". Она подчеркнула, что автор фильма провела огромную работу и сумела рассказать об исторических фактах, о которых в мире знали немногие.

"Без поддержки телевидения и больших денежных вливаний фильм на русском языке с участием трех российских операторов и монтажера в моем лице, прошел в шорт-лист "Оскара". Мы все были в шоке", - рассказала Волкова.

Истории всех шести женщин настолько трогательные, что наворачиваются слезы. Героини заслуживают того, чтобы снять о каждой из них отдельный фильм, добавила Волкова.

"Мне кажется, что Адиле одна из самых ярких героинь в этом фильме. Очень жаль, что она не может увидеть его, только услышать. Сегодня из всех героинь в живых осталось только трое", - сказала Волкова.

Женщина-герой

Героинь фильма "Женщины Гулага" искали по всему бывшему Советскому Союзу. Найти их автору картины удалось в Сухуме, на Урале, на Дальнем Востоке и в Подмосковье.

© Sputnik / Томас Тхайцук Память жертв политических репрессий почтили в Абхазии

Трагическая история жизни Адиле Аббас-оглы мало кого может оставить равнодушным. Она единственная из семьи абхазского политического деятеля Нестора Лакоба, кто выжил во время сталинских репрессий. В 1938 году Адиле была объявлена "врагом народа" из-за того, что состояла в родстве с Лакоба и была репрессирована. В 1953 году после 16-летней ссылки Аббас-оглы вернулась в Сухум. В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал Адиле невиновной.

В 2005 году Адиле Аббас-оглы издала книгу "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и описала свою жизнь в сталинских лагерях.

Колумнист Sputnik Абхазия Саида Возба впервые встретилась с Аббас-оглы в 2017 году и осталось под сильным впечатлением от ее внутренней силы и доброты.

"Моя юношеская мечта сбылась. Я встретилась с великой женщиной Адиле Шахбасовной Аббас-оглы, представительницей целой эпохи XX века, с женщиной, которая при жизни побывала в аду и в раю, пережила репрессии, арест, тюрьму, ссылку, побег, Вторую мировую войну, грузино-абхазскую войну, потерю любимых людей", - написала Возба после встречи с женщиной, ставшей легендой для всей Абхазии.

Аббас-оглы рассказала о своей семье и с теплотой вспомнила каждого близкого ей человека, большинства из которых уже нет в живых.

"Мой отец был иранец, а мать – абхазка. Он здесь женился. Он говорил: "Я Абхазию больше всего люблю". – "Почему", — спрашивала я. – "Потому что абхазы – народ золотой, они не любят лишних разговоров". – "Не бойся, — говорил он мне, — Абхазия никогда не исчезнет. Я умру, а она будет цвести, как цветок". – "А мама моя, — продолжает Адиле, — была Авидзба, очень хорошая, сильная фамилия была. У нее пять братьев было. Все погибли".

Вспоминая своего первого супруга, Адиле сказала: "Он всегда говорил: "Ты посмотри иранка-иранка, а как абхазка".

Не забыла Аббас-оглы рассказать о первой встречи с Лаврентием Берия.

"У него был человек, который хороший табак выращивал, а Сталин любил табак страшно, папиросы не хотел. Я уже невесткой Сарии (жена абхазского лидера Нестора Лакоба - ред.) была. Сария меня позвала и говорит: "У нас большой человек. Он хочет увидеть тебя". – А я спросила: "Кто такой, я не Бог, я никто, зачем он меня хочет видеть?" – Она повела меня. Он (Берия – авт.) со мной разговаривал и спросил: "Какую нацию вы любите?" – Я ответила: "Абхазскую". – "Почему? Вы же не чистокровная". – "Вы меня спросили, а я вам ответила…", - поделилась Аббас-оглы.

Аббас-оглы уверена, пока живешь, надо делать добро людям и не портить другим жизнь. Что касается ее любимой Абхазии, в будущем республику она видит процветающей и богатой.

Сегодня Адиле Аббас-оглы ведет тихую размеренную жизнь в доме своего деда Яхьи Аббас-оглы в Сухуме. Писательница редко дает интервью журналистам.