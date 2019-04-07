Покорившие Венгрию: 45 лет назад ансамбль "Нартаа" получил "Золотого Павлина"

Народный артист Абхазии, композитор Константин Ченгелия, руководивший легендарным коллективом на протяжении трех десятилетий, поделился воспоминаниями о венгерском триумфе.

Айнар Читанава, Sputnik

Точка отсчета

В 1948 году, по инициативе Заслуженного деятеля культуры Абхазии Ивана Кортуа был создан этнографический ансамбль песни и танца абхазских долгожителей. В 1971 году он был назван ансамблем "Нартаа". Его участниками стали артисты от 70 до 130 лет. После трагической смерти Ивана Еснатовича в 1969 году, руководить коллективом было поручено Константину Антоновичу Ченгелия. Как вспоминает сам композитор, к работе своей мечты он приступил не только со всей ответственностью, но и с большим удовольствием.

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Но, как говорится, всякий человек познается в деле, а к худруку эта закономерность уж тем более применима. Так и для Константина Ченгелия уже через год настало время, что называется, проверки на прочность. Ему предстояло повезти старцев в Москву для участия в творческом концерте. Естественно, чтобы привыкнуть к командованию ровесниками отца и даже возможно деда сравнительно молодому Константину Антоновичу требовалось немного времени и немало терпения. По его признанию, особенно настораживал трудный характер одного из старцев - Маадана Сакания, который и во времена Кортуа слыл затейщиком внутриколлективных проволочек.

В противовес старческим капризам, Константин Антонович на правах руководителя твердо вознамерился гнуть свою линию с первого дня.

Так, например, во время репетиций традиционная абхазская система норм "старший-младший" уступала место строгому армейскому режиму, согласно которому все в равной степени должны отдаваться работе до последнего пота. Таковы были требования нового шефа.

"Несправедливо не отметить, что старцы были очень послушными и лезли из кожи вон, следуя моим указаниям. Например, во время выездов в Москву или в другие большие города я всегда следим за тем, чтобы они держались все вместе, чтобы не дай бог не потерялись в толпе. Помню, как они порой по-детски, чуть ли не до слез обижались на мои замечания" - вспоминает композитор.

С благословения Брежнева

Многократными выступлениями в Москве, старцы из "Нартаа" обратили на себя большое внимание - как зрителя, так и высшего руководства.

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Благодаря сложившимся обстоятельствам им было предложено принять участие в Международном фольклорном конкурсе вокальных коллективов. Но в силу определенных политических препятствий, выступить на международной арене от лица абхазского народа выглядело подвигом из ряда вон выходящим. Однако Ченгелия и КО удалось в достаточной для этого мере изловчиться, и под предлогом записи нового трека в Москве, полететь аж в Венгрию на всемирный вокальный конкурс.

Следует отметить, что добро от "начальника начальников" и пожелания счастливого пути старцы все же получили. Как вспоминает Константин Антонович, сам Брежнев напутствовал им перед дорогой, и даже обещал, в случае удачного выступления, лично сообщить об этом в Абхазии. О большей мотивации трудно было и мечтать.

По регламенту в Венгрию ансамбль должен был ехать в составе из 12 старцев, и в результате тщательного отбора Ченгелия получил коллектив, суммарный возраст которого составил 1000 лет! Естественно, нашлись и такие сторонние критики, которые предпочли поумничать по поводу небезопасности данной затеи. Но закрывшие глаза на все "предупреждения" нарты уже вовсю собирали чемоданы для поездки.

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По прибытию в Венгрию абхазским старцам, как и другим творческим коллективам, была дана возможность несколько дней провести индивидуальные репетиции. Ансамбль "Нартаа" готовился 4 дня подряд. Поскольку конкурс не был ограничен какими-либо возрастными категориями, количество приехавших для участия коллективов оказалось весьма внушительным. Не смутившись перед светской публикой, абхазский творческий коллектив сумел выступить на достойном для себя уровне и завоевать главный приз конкурса – "Золотой Павлин". По возвращении в Абхазию ансамблю присвоили звание Народного.

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"Обещания Леонида Ильича даром не прошли. В Московском аэропорту огромная толпа встречала нас как национальных героев. Даже из иллюминатора самолета можно было их разглядеть" - вспоминает руководитель ансамбля Константин Ченгелия.

После завоевания "Золотого Павлина" ансамбль "Нартаа" гастролировал по Советскому Союзу, побывал в Турции, Японии, Германии. Так же они с концертными программами и добытым призом объездили все города и районы Абхазии.