СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Лесной массив загорелся в горах Гагры, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Возгорание заметили в воскресенье 7 апреля. По данным ведомства, горит часть горы Мамзыщха. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния произвел осмотр территории на вертолете.

© Foto / МЧС РА Пожар охватил склон горы Мамзыщха

"В связи с тем, что местность труднодоступная и спецавтомобили МЧС не смогут подойти к очагу возгорания, министром принято решение, в ближайшие дни привлечь к тушению пожара вертолет МЧС республики", – отметили в пресс-службе МЧС.

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Масштаб и причина возгорания выясняются.