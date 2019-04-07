23:06 07 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.41
  • EUR73.44
Поиск

"Положил" в девятку: "Рица" выиграла у "Динамо" в Чемпионате Абхазии по футболу

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (21)
85 0 0

Встреча футбольных клубов "Рица" и "Динамо" состоялась на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте в воскресенье 7 апреля.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гудаутская "Рица" одержала победу над "Динамо" Сухум со счетом 1:0, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

Матч футбольных клубов Гагры и Афона в городе Гагра в пятницу 5 апреля
© Foto / Виталий Федоренко
"Гагра" и "Афон" сыграли вничью в Чемпионате Абхазии по футболу

Победный гол во втором тайме забил футболист "Рицы" Виктор Пимпия, отправив мяч прямиком в девятку.

В целом, по словам Федоренко, обеим командам игра далась сложно.

"Опять мы столкнулись с очень плохим полем. Вязкое поле было. Поэтому в первом тайме футболисты не смогли организовать ни одного голевого момента. Вся игра проходила в центре поля. Мяч постоянно был в верху. Поэтому матч был сложный. Если говорить простыми словами, футболисты боролись с полем, а не играли в футбол", – рассказал директор футбольной лиги Абхазии.

"Динамо" уступил место аутсайдера чемпионата Абхазии по футболу "Самурзакану">>

Лишь во втором  тайме появились голевые моменты, что у одних, что у других ворот.

"И вот Виктор Пимпия в центре прорвал оборону Динамо и с 25 метров пробил точно в девятку. Вратарь не смог вытащить", – добавил Федоренко.

Сейчас в турнирной таблице Чемпионата Абхазии гудаутская "Рица" расположилась на третьм месте, а "Динамо" Сухум остается на пятой строчке.

© Sputnik
Встреча футбольных клубов "Рица" и "Динамо" состоялся на стадионе в Гудауте в воскресенье 7 апреля
Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (21)
Теги:
Чемпионат Абхазии по футболу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Море цветов: Никитский ботанический сад в Крыму готовится к параду тюльпанов
Пожар на горе Мамзыщха: смотрите кадры с аэросъемки
Замена продуктов во время поста
В здоровом теле: чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

Sputnikabkhazia