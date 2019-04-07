"Положил" в девятку: "Рица" выиграла у "Динамо" в Чемпионате Абхазии по футболу

Встреча футбольных клубов "Рица" и "Динамо" состоялась на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте в воскресенье 7 апреля.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гудаутская "Рица" одержала победу над "Динамо" Сухум со счетом 1:0, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

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Победный гол во втором тайме забил футболист "Рицы" Виктор Пимпия, отправив мяч прямиком в девятку.

В целом, по словам Федоренко, обеим командам игра далась сложно.

"Опять мы столкнулись с очень плохим полем. Вязкое поле было. Поэтому в первом тайме футболисты не смогли организовать ни одного голевого момента. Вся игра проходила в центре поля. Мяч постоянно был в верху. Поэтому матч был сложный. Если говорить простыми словами, футболисты боролись с полем, а не играли в футбол", – рассказал директор футбольной лиги Абхазии.

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Лишь во втором тайме появились голевые моменты, что у одних, что у других ворот.

"И вот Виктор Пимпия в центре прорвал оборону Динамо и с 25 метров пробил точно в девятку. Вратарь не смог вытащить", – добавил Федоренко.

Сейчас в турнирной таблице Чемпионата Абхазии гудаутская "Рица" расположилась на третьм месте, а "Динамо" Сухум остается на пятой строчке.