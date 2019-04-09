Дорожная карта для водителя: в Абхазии ввели новый идентификационный документ

Правительство Абхазии внесло изменения в "Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также международных автомобильных перевозок грузов" 26 июля 2018 года.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Идентификационные карты для водителей, занимающихся перевозкой пассажиров или груза, ввели в Абхазии, рассказал на радио Sputnik начальник отдела Государственного управления Абхазии по транспорту Руслан Харазия.

© Sputnik / Vladimir Kornev Кабмин ввел лицензионные карты для перевозчиков пассажиров и грузов

Идентификационную карту необходимо оформить до 25 апреля. Заявку можно оформить в Транспортном управлении абсолютно бесплатно. Для этого необходимо иметь лицензию на перевозку пассажиров или груза, а также документы на автотранспорт.

"Эти карты должны получить перевозчики либо пассажиров, либо груза, которые соответственно занимаются коммерческой деятельностью согласно постановлению Кабмина от 2018 года "Об изменениях лицензирования. В карте написаны номера автомобиля, данные водителя, номер договора, данные хозяина лицензии, к которой прикрепляется карта", – пояснил Харазия.

Идентификационную карту в Абхазии решили ввести для того, чтобы упростить процесс проверки водителей.

© Foto / ГТК Идентификационная учетная карта водителя

"Идея в принципе не новая. До этого были лицензионные карты. Потом их убрали, но суть их одна. Мы были инициаторами того, чтобы ввели эти карты для внутреннего учета и контроля. У нас была такая практика: когда наш контрольный отдел выезжал на проверку, останавливал автотранспортные средства, мы замечали, что пассажиры испытывали неудобства, пока мы смотрели, проверяли водителей. Чтобы такого не было, мы решили ввести эту карту, в которой будет исчерпывающая информация о водителе и работодателе. То есть не будет необходимости рассматривать кучу документов. В одной карте будет все необходимое", – рассказал Руслан Харазия.

Харазия о лицензионной карте перевозчиков: сократит время проверок>>

Новый документ необходимо оформить только водителям из Абхазии. Иностранцам, осуществляющим свою деятельность на территории республики, не нужно иметь идентификационную карту.

Правительство Абхазии внесло изменения в "Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также международных автомобильных перевозок грузов" от 26 июля 2018 года.