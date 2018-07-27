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Руслан Харазия
© Фото : из личного архива

Харазия о лицензионной карте перевозчиков: сократит время проверок

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Начальник отдела Государственного управления Абхазии по транспорту Руслан Харазия в эфире Sputnik Абхазия рассказал о лицензионной карте перевозчиков.

Правительство Абхазии внесло изменения в "Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также международным автомобильным перевозкам грузов. Для более детального учета автомобилей Государственное управление по транспорту предложило создать лицензионную карту. Это предложение было поддержано на заседании правительства  26 июля. 

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"Лицензионная карта у нас была в один период, мы ее разрабатывали, но затем сказали, что прекращаем ее выдавать. Будет некий аналог этой же  карты. В ней   будут указаны марка автомобиля, регистрационный номер, владелец лицензии, водитель будет указываться, договор, вид деятельности. Срок лицензионной карты 1 год.

Наш отдел транспортного контроля и надзора, практически ежедневно на дороге, и сталкивается с ситуацией, что порядок учета автомобилей очень сложный.  Карту приняли для более детального учета автомобилей в республике, а  также, чтобы человек не возил с собой целый пакет документов, нередко они теряются. Карта сократит также время наших проверок экскурсионного транспорта летом", — отметил Харазия.




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