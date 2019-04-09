Дела в прокуратуру: Контрольная палата подвела итоги проверок за 2018 год

Пресс-конференция об итогах работы Контрольной палаты Абхазии за 2018 год прошла в Сухуме во вторник 9 апреля.

О том, какие нарушения были выявлены, сколько уголовных дел заведено, что происходит с бюджетом Галского района и насколько сократили расходы на содержание Парламента, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

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Контрольная палата Абхазии в 2018 году провела десять проверочных мероприятий 56 объектов, в работе которых они выявили ряд нарушений, в том числе нецелевое использование средств. Большинство дел уже передано в Генеральную прокуратуру, рассказал журналистам председатель Контрольной палаты страны Роберт Аршба на пресс-конференции во вторник 9 апреля.

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Был проведен большой объем работы, подчеркнул Аршба и добавил, что к тем 56 объектам можно добавить еще четыре, проверку которых начали в конце 2018 года и по трем из них завершили в первом квартале 2019 года – бюджет Галского района, АГТРК, Лесное хозяйство. Проверку деятельности РУП "Черноморэнерго" в части недоимки во внебюджетные фонды планируют закончить в конце апреля 2019 года.

"Основные виды нарушений – нецелевое и неэффективное использование средств в части управления и распоряжения госсобственностью, но есть и другие виды нарушений, которые, я считаю, всему голова – это бухгалтерский учет. Исходя из тех материалов, которые мы получаем, и из того, что видят инспекторы Контрольной палаты, учет у нас в стране далеко не в хорошем состоянии", - сказал Аршба.

В качестве одного из примеров нецелевого использования средств Аршба привел подведомственную Министерству культуры Абхазии Государственную филармонию, проверка которой шла с 2016 по 2018 годы. По его словам, по факту там нечего было проверять, так как не было соответствующих документов о том, куда и на что потратили около десяти миллионов рублей, выделенных этому учреждению.

Проверку также прошел "Абхазтоп", в деятельности которого Контрольная палата выявила недостачу в размере 74 миллионов рублей.

"Это очень интересная тема. Как мы усматриваем, недостача в виде дивидендов составляет в размере 74 миллионов. А по форме взаимодействия между "Абхазтопом" и "Роснефтью" мы (Абхазия - ред.) в долевом участии в "Роснефти", и мы получаем немаленькие дивиденды. Мы потеряли дивиденды более чем 30 миллионов рублей", - отметил Аршба и добавил, что материалы по этому делу находятся в Генпрокуратуре.

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По отчету Контрольной палаты о проверке строительства детского сада в Пицунде в рамках Инвестпрограммы прокуратура Гагры завела четыре уголовных дела. Для заведения уголовных дел даже проверку не надо было проводить, нужно было лишь поднять акт выполненных работ и визуально осмотреть, что сделано в действительности, подчеркнул Аршба.

"По результатам проверки установлено, что данный акт о выполненных работах, подписанный должностными лицами УКС Абхазии, не соответствуют фактически выполненным объемам строительных работ. По данному факту прокуратурой Гагрского района возбуждено четыре уголовных дела в отношении должностных лиц УКС Абхазии", - зачитал ответ Гагрской прокуратуры Роберт Аршба.

Во время проверок возникает немало сложностей, отметил Аршба. Чаще всего они связаны с тем, что много времени уходит на предоставление документов от объектов проверки. Общая сумма нарушений в части нецелевого использования средств в 2018 году составила около 43 миллионов рублей.

Председателю Контрольной палаты не известнони одного из этих уголовных дел, по которому кто-то из их фигурантов понес наказание и получил тюремный срок.

Галская "зона", Парламент и Минсельхоз

Контрольная палата впервые проверила исполнение бюджета Галского района. В рамках этой работы КП заинтересовал вопрос выделения земли для создания свободной экономической зоны в этом районе, где обнаружили подлог. Материалы по эту делу также переданы в прокуратуру.

Аршба объяснил, подлог этот заключается в том, что в территорию для свободной экономической зоны вошло около пяти тысяч гектаров лесного фонда, что не соответствует документациям.

© Fotolia / Alexandr Blinov План или пропал: что творится с районными бюджетами Абхазии

Если ситуация с ведением бухгалтерского учета плохая по всей стране, то в Галском районе она намного хуже, подчеркнул аудитор Контрольной палаты Беслан Квициния.

"Непонятна отчетность, не видна правильность использования бюджетных средств. Тем более что Галский район дотационный, и своих средств у них около 53 миллионов рублей. Администрирование налогов не находится на хорошем уровне, не учтены индивидуальные предприниматели, выделяющаяся земля. Проблем в Галском районе особенно много", - резюмировал Квициния.

Он добавил, что более предметный разговор о ситуации в Галском районе и исполнении его бюджета требует отдельной встречи с журналистами.

Итоги внеплановой проверки Парламента Абхазии под грифом "для служебного пользования", но некоторые детали работы Роберт Аршба все же раскрыл. По его словам, отчет председателя Контрольной палаты был представлен на расширенном закрытом собрании Народного Собрания и оставлен на "суд" самих парламентариев.

"Единственное, мы посчитали нужным направить уведомление бюджетных мер в Минфин. Пока мы ответ не получили, но устно до меня доходит, что общую сумму содержания Парламента сократили примерно на один миллион 150 тысяч рублей", - рассказал Аршба.

У Контрольной палаты возникли вопросы и к Минсельхозу Абхазии, особенно в отношении статьи расходов развития сельского хозяйства республики. Аршба отметил, что эта статья расходов ничем не регламентируется.

"Развитие сельского хозяйства – это растяжимое понятие. Это просто мероприятия и программы, хотя она не оформлена так, но мы должны знать, на что и для чего были потрачены деньги. В виде кредитов, каких точечных проектов, на однолетние или многолетние культуры", - сказал Роберт Аршба.

Инвестпрограмма и резервные фонды

На реализацию Инвестпрограммы 2015-2017 годов Минфин Абхазии недофинансировал УКС в 2016 году на 282 миллиона рублей из предусмотренных двух миллиардов 486 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтом водопровода в Члоу заинтересовалась прокуратура Абхазии

На реализацию Инвестпрограммы 2017-2019 годов, по данным Минэкономики республики, в 2017 году Минфин недофинансировал УКС на 500 миллионов 470 тысяч рублей. Такими цифрами поделился с журналистами аудитор Контрольной палаты Беслан Торчуа.

"Управление капитального строительства наделено функциями государственного заказчика, за исключением объектов по кадастру и землепользованию. Всего на реализацию Инвестпрограммы 2015-2017 и 2017-2019 Российской Федерацией было профинансировано пять миллиардов 72 миллиона 730 тысяч рублей. По отчетным данным, Минфином было перечислено четыре миллиарда 493 миллиона 879 тысяч рублей. Недофинансировано – 578 миллионов 850 тысяч рублей", - сообщил Торчуа.

При Контрольной палате функционирует информационно-аналитический отдел, который составляет ежеквартальные отчеты об исполнении внебюджетных фондов, местных и республиканского бюджетов. Во всех них прослеживаются одни и те же нарушения, отметил зампред Контрольной палаты Заур Отырба.

"Нарушения у нас характерные для всех бюджетов. Порядок использования средств резервного фонда отсутствует в Кабинете Министров. Именно отсутствие порядка использования, наверное, позволяет тратить средства в нарушение законодательства. Мы уже пятый год пишем в своих заключениях об этом и, наконец, в этом году постановление в отношении Кабинета Министров принято, но по местным органам управления оно не принято", - рассказал Отырба.

Финансирование общественных организаций из бюджета государства, которое практикуется в Абхазии, тоже идет в разрез с законодательством, добавил он.