Есть объяснение: почему премия Искандера не популярна у абхазских писателей

Писатель и журналист Виталий Шария рассказал Sputnik о том, почему на соискание литературной премии имени Фазиля Искандера в этом году мало заявок из Абхазии.

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Председатель оргкомитета Международной премии имени Фазиля Искандера Борис Евсеев в эфире радио Sputnik отметил, что в 2019 году в конкурсе от Абхазии представлено мало работ.

Абхазский писатель и журналист Виталий Шария, чья работа была отмечена дипломом на премии Искандера в 2017 году, объясняет это тем, что в республике авторы в основном пишут на абхазском языке.

© Sputnik Томас Тхайцук Фильм по произведению Искандера снимут в Абхазии

"Пишущих на русском, как писал Искандер, немного. Их всего несколько человек", – считает Шария.

В 2016 году, когда впервые была объявлена премия имени Искандера. Из Абхазии были номинированы работы сразу четырех авторов. Но это, по мнению журналиста, приятная случайность.

По условиям конкурса могут номинироваться авторы, чьи произведения были опубликованы либо в журнале, либо отдельной книгой. Но с этим в Абхазии возникают проблемы. В республике не каждый год выпускаются новые книги.

В 2019 году Виталий Шария стал искать возможных кандатов на премию Искандера. Так он наткнулся на документальный фильм журналиста Ибрагима Чкадуа о Фазиле Искандере и анимацию режиссера Мадины Аргун произведению "Мальчик и война".

"Но когда я связался с Ибрагимом Чкадуа, выяснилось, что сценарии к одному фильму был написан пять лет назад, а сценарии ко второму фильму будет готов только через месяц. То есть он не успевает, – рассказал Шария. – Фильм Мадины Аргун мне показался очень интересным, я связался с ней по телефону. Она сказала, что есть режиссерский сценарий, который можно представить. И там текст читает сам Фазиль Абдулович. Но я не знаю, успеют они представить свою работу или нет. Я думаю, что эти сценарии пойдут".

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Для того, чтобы в конкурсе представить больше молодых писателей из Абхазии и в целом всего Кавказа, оргкомитет премии Искандера решил сделать еще одну номинацию – "Чегемские высоты".

Как признался Виталий Шария, он вместе с председателем Союза писателей Абхазии Вахтангом Абхазоу долгое время искали подходящую кандидатуру на эту номинацию, но безуспешно.

"Есть молодой автор, Астамур Какалия, который на русском языке выпустил исторический роман, повествующий о событиях в Абхазии во втором веке. Он раньше никогда не публиковался. Но, к сожалению, он не подходит под номинацию "Чегемские высоты", потому что ему уже больше 35. Но он пойдет по номинации проза. Но будем реалистами нам, авторам из Абхазии, пишущим на русском языке очень сложно конкурировать в номинации прозы и поэзии. Там представляется огромное количество произведений маститых авторов из России", – отметил Виталий Шария.

Нашлась еще одна кандидатура из Абхазии – поэт Кероп Магакян. Но его стихи не выходили отдельной книгой или большой подборкой в журнале.

"Кероп Магакян как-то не занимался основательно этим, книг не издавал, лишь только по газетам разбросаны его публикации. Я обратился в журнал "Сухум", который выходит четыре раза в год и на абхазском и на русском. Недавно в первом номере за этот год опубликовали большую подборку стихов Керопа Магакяна. То есть на будущий сезон он уже вполне может выдвигать свои работы. Я вижу заинтересованность оргкомитета в том, чтобы представители Абхазии побольше были представлены", – рассказал он.

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Виталий Шария добавил, что абхазские писатели также предлагали создать номинацию, где рассматривались бы переводы с абхазского. Тем более, что в республике любят говорить, что Искандер писал на русским с абхазским акцентом. Такая номинация, по мнению журналисты, помогла бы развитию не только абхазской литературы, но и художественного перевода. Но пока в конкурсе переводы исключены.