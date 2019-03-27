Евсеев о литературной премии Искандера: ждем больше заявок от Абхазии

Продолжается прием произведений на соискание Международной премии имени Фазиля Искандера по четырем номинациям: проза; поэзия; киносценарий и драматургия; "Чегемские высоты".

Произведения в номинациях проза и поэзия, принимались до 4 марта включительно, прием произведений в номинациях драматургия и сценарии, а также "Чегемские высоты" по решению жюри и оргкомитета продлен до 30 марта.

© Sputnik Томас Тхайцук Фильм по произведению Искандера снимут в Абхазии

"Прозы и поэзии у нас много, а вот в номинации "Чегемские высоты", в которую мы очень хотели, чтобы попали и молодые абхазские писатели, и писатели вообще всего Кавказа, работ пока мало. Мы хотим, чтобы как можно шире были представлены молодые писатели Кавказа. В этом году в прозе и в поэзии появилось больше молодых авторов, чуть меньше стало известных авторов. То есть молодые заинтересовались этой премией, и это понятно – они хотят показать свое творчество, они хотят участвовать в этой борьбе, и это интересно. Так же, как и в прошлом году, в премии принимают участие много стран. Это и Австралия, и Германия, и Украина, и Абхазия. К сожалению, от Абхазии представлено мало работ. Это "Звездная пыль моих воспоминаний" Владимира Делба и, пожалуй, все. Честно говоря, я не совсем понимаю, с чем это связано. Надеемся и ждем, что в эти дни еще что-то поступит в "Чегемские высоты", - сказал Евсеев.

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Победителей Международной премии имени Фазиля Искандера назовут в сентябре.