Энергетическая прокачка: Театр на Юго-Западе покажет в Сухуме три спектакля

Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены" будут проходить в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".

Сария Кварацхелия, Sputnik

На очередных гастролях Театр на Юго-Западе покажет абхазскому зрителю культовый спектакль "Мастер и Маргарита", заявил на пресс-конференции в среду 10 апреля гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Премьера "Мастера и Маргариты" в Театре на Юго-Западе состоялась еще в 1993 году. Даже спустя 25 лет постановка пользуется успехом. По словам Ираклия Хинтба, в Москве попасть на спектакль практически невозможно, билеты скупаются на три месяца вперед.

"Это спектакль с бешеной энергетикой, которая пробивает зрителя. Подчиняет его какому-то экстатическому течению. Смотрится на одном дыхании. Кажется, что он пролетает за одну секунду, хотя он идет более трех часов. Режиссером Валерием Беляковичем придумано удивительное сценическое решение. В нем сохранены все пласты булгаковского текста – и бытовой, и фантастический, и библейский. Все они объединены общим действием. Это все настолько интересно, что зритель, выходя из зала, испытывает катарсис", – рассказал гендиректор РУСДРАМа.

Спектакль покажут в Сухуме 23 апреля. Большая часть билетов уже продана. Ираклий Хинтба уверен, что после "Мастера и Маргариты" сцена РУСДРАМа еще долгое время будет "энергетически прокачена".

Второй спектакль "Шедевров московской сцены" в Абхазии, – это детская музыкальная постановка "В поисках сокровищ", которая может быть интересна не только детям, но и взрослым.

В этом году в Абхазии снова покажут "Портрет Дориана Грея", который с триумфом прошел в рамках первых гастролей Театра на Юго-Западе в Сухуме в 2018 году.

"Это нашумевший спектакль. Мы его повторяем, потому что огромное количество желающих увидеть его вновь, а многие просто не попали на него в прошлом году. "Портрет Дориана Грея" в Москве идет с колоссальным успехом. Спектакль насыщен страстями, танцами. Опять же бешеная энергетика. Это вообще то, что отличает Театр на Юго-Западе. Его стилистика и эстетика связаны с работой актеров через зал. То есть там никто не поворачивается к залу спиной", – добавил Ираклий Хинтба.

Перспективный проект

Проект "Шедевры московской сцены" существует в РУСДРАМе с 2017 года. За это время в Сухум с гастролями уже приезжали Театр на Малой Бронной и Театр на Юго-Западе.

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры и сотовой компании "А-мобаил". Но главный спонсор – зритель, подчеркнул Хинтба.

"Наш театр продает билеты и тем самым выплачивает гонорар Театру на Юго-Западе. Поэтому в этом году не будет пригласительных. Все билеты можно только купить, – пояснил Ираклий Хинтба. – Министерство культуры всегда на стороне самого прогрессивного и важного, поддерживает важные культурные проекты, имеющие перспективу и развивающие культуру страны. И, конечно, компания "А-мобаил", которая берет на себя большие расходы и является соорганизатором проекта. И в этот раз все, что связано с транспортировкой и людей, и декораций, берет на себя".

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия в свою очередь отметил, что "Шедевры московской сцены" не только развивает театральное искусство республики, но и прививает хороший вкус абхазскому зрителю.

"Такого рода фестивалей после войны не было. Мы имеем возможность видеть здесь лучшие театры Москвы. Надеюсь, этот фестиваль тоже придаст новый импульс Русскому театру, потому что я чувствую, как после каждого фестиваля у вас что-то новое взрывается, появляется, потому что это новые идеи, новая игра", – сказал Батал Кобахия.

Представитель компании "А-мобаил" Астанда Чкадуа добавила, что "Шедевры московской сцены" для абхазского зрителя – важный и полезный проект, который проходит успешно уже три года, и в дальнейшем будет иметь продолжение.

Счастливое число РУСДРАМа: любимцы зрителей и их роли>>

Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены" будут проходить в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".