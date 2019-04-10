Выборы ни при чем: для чего создали Союз парламентариев Абхазии

В Союз парламентариев Абхазии вошли бывшие и действующие депутаты Народного собрания республики. О том, кто и для чего создал эту общественную организацию, какие первоочередные задачи она ставит перед собой и как это отразится на предстоящих президентских выборах, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Создание объединения или союза парламентариев страны вопрос не сегодняшнего дня и обсуждение его шло уже давно, сказал в пресс-центре Sputnik Абхазия председатель этой общественной организации Сонер Гогуа. Он отметил, что во многих странах мира активно используют опыт, знания и влияния бывших депутатов или политиков.

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"Так происходит в странах с многомиллионным населением. Учитывая численность населения Абхазии, где не так много специалистов, мы решили пользоваться этими возможностями коллег, чтобы поддержать наше государство, правительство, общественность", - рассказал Гогуа.

Председатель союза добавил, что изначально была создана инициативная группа, состоящая из депутатов разных созывов. 26 марта 2019 года провели собрание 51 депутата, которые поддержали идею создания "Союз Парламентариев Абхазии". В правление организации вошли 13 человек. Общее количество членов союза – 150 человек.

Первоочередная задача этой организации заключается в оказании поддержки в работе по развитию богатого, демократического абхазского государства, подчеркнул член "Союза Парламентариев Абхазии" Нугзар Ашуба.

"Депутаты Народного собрания Абхазии всех созывов обладают глубокими знаниями, богатым опытом. Мы не можем оттолкнуть одних, не учесть их мнение и при этом построить государство. Бок о бок, думаю, мы сможем решить задачи, которые стоят перед нами", - сказал Ашуба.

Член правления "Союза Парламентариев Абхазии" Сергей Шамба вспомнил историю становления абхазского парламентаризма, отсчет которого начался с 1990 года, когда народ республики выбрал путь демократического строительства государства. За это время многие абхазские политики прошли сложный, но полезный путь и набрались богатым политическим опытом, которым нельзя разбрасываться, уверен Шамба.

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"У нас постоянно возникают проблемы, которые требуют решений. Здесь нужен коллективный разум. Люди в Парламенте нашем, представляют разные политические мнения и течения. Собравшись, они могут обсуждать, спорить, приходить к консенсусу и предлагать обществу свое мнение для того, чтобы решить многие разногласия в нашем обществе, где протекают бурные процессы, как и во всем молодом", - считает Шамба.

Площадка этого союза может стать местом для объедения и прихода к консенсусу представителей различных политических движений, уверен генсек "Союза Парламентариев Абхазии" Виталий Смыр. Он подчеркнул, что к мнению этих людей впоследствии может прислушаться и общество республики.

В ближайшее время члены организации планируют посетить своих коллег – действующий состав Народного собрания, с которым обсудят реализацию запланированных проектов. 12 из них уже вошли в состав нового в республике союза. Запланированы также встречи с депутатами Парламента других стран, в первую очередь, Российской Федерации. Еще одна задача, которую поставили перед собой гости пресс-центра Sputnik Абхазия, это провести большую конференцию на тему истории парламентаризма Абхазии. Финансироваться "Союз Парламентариев Абхазии" будет за счет членских взносов, что делает организацию независимой, пояснил Нугзар Ашуба.

Совпадением назвал начало работы "Союза Парламентариев Абхазии" с предстоящими президентскими выборами в стране Беслан Джопуа. При этом он признался, что обойти стороной это важное политическое событие тоже не удастся.

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Если во время выборов главы государства, что-то выйдет за рамки закона или же в обществе будут некие волнения, как это было в прошлом, "Союз Парламентариев Абхазии" будет готов на это отреагировать и сделать заявление, сказал Нугзар Ашуба.

Сергей Шамба напомнил, что все президенты Абхазии – это бывшие депутаты Парламента. Это, считает он, говорит о том, что Народное собрание страны – школа, где политики разного уровня набираются опыта, растут.