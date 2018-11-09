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Прямые трансляции из Парламента: что думают жители Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

На сессии Парламента Абхазии 8 ноября было принято постановление о ведении прямой аудио- видеотрансляции открытых заседаний сессий Парламента и электронного архива записей заседаний.

Среди опрошенных на улицах Сухума большинство людей считает, что инициатива о ведении прямых трансляций из Парламента Абхазии обоснована и необходима, так как граждане республики хотят наблюдать за работой одного из ветвей власти.

Однако не все разделяют такое мнение, некоторые жители считают, что о том, что обсуждается в стенах Парламента, можно узнать из материалов, которые готовят средства массовой информации. 
Другие жители республики говорят, что они интересуются политической жизнью в стране, но у них нет достаточно времени для того, чтобы следить за сессиями Парламента Абхазии.

Говорит и показывает Парламент: зачем депутатам прямая трансляция



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