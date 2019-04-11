Простой на границе: почему усложнился временный ввоз авто из Абхазии в Россию

О том, почему процедура оформления временного ввоза на Международном автомобильном пункте пропуска "Адлер" стала занимать больше времени, что об этом думают автомобилисты и что ответила пресс-служба Сочинской таможни, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Очередь на ввоз

Даур из Сухума работает водителем в одной из крупных коммерческих компаний Абхазии, и ему часто приходится выезжать на служебном автомобиле в Россию. В последнее время, как рассказал он, процедура оформления через МАПП "Адлер" временного ввоза транспорта, зарегистрированного на юридическое лицо, занимает не менее часа.

"Раньше в зависимости от количества людей на границе это занимало от пяти до 15 минут. Сейчас бывает, что и два-три часа стою. Это сильно повлияло на мою работу. Из-за простаивания я стал опаздывать на встречи, не успеваю решить запланированные дела", - поделился Даур.

Даур считает, что такие задержки на государственной границе между Абхазией и Россией связаны с тем, что некоторые предприниматели нашли лазейку в законодательстве и продают автомобили, зарегистрированные на юридические лица в Абхазии, гражданам соседнего государства.

"Человек, имеющий прописку на территории России, может ездить на машине с иностранными номерами, не растамаживая (таможенное оформление автомобиля - ред.) ее, и без оплаты каких-либо налогов, если она зарегистрирована на юридическое лицо. Люди, воспользовавшись этой лазейкой, пытаются сэкономить деньги. Плюс ко всему этому на такой транспорт не приходят штрафы за нарушения ПДД", - говорит Даур.

Эксперт, координатор Партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский рассказал, что он знаком с этой проблемой, и многие жалуются на то, что пересечение МАПП "Адлер" на автомобиле стало занимать много времени, сотрудники таможни задают многочисленные вопросы о профессиональной деятельности водителей автомобилей.

Базилевский предположил, что таким образом российские таможенные службы пытаются уменьшить количество автомобилей с абхазскими номерами в России. Дело в том, что владельцы или те, кто использует эти автомобили, могут проживать в России, но при этом они не платят соответствующие пошлины и налоги в бюджет страны.

"Во-первых, это деньги мимо российского бюджета. Также не приходят штрафы за нарушение ПДД. Такие меры могут быть как самоуправством таможни, так и осознанной политикой в отношении к такого рода автомобилям", - предположил он.

Желающих приобрести автомобили, оформленные на иностранные компании, организации, много, сказал Базилевский и добавил, что в основном это жители Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и даже Урала.

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Усиленные меры

Пресс-служба Сочинской таможни сообщила Sputnik, что в соответствии с таможенным законодательством существует определенный порядок временного ввоза иностранных транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС), в который входит Россия. Этот порядок, по данным ФТС России, зачастую нарушается.

Так существует две категории временно ввозимых иностранных транспортных средств: для личного пользования и транспортные средства международной перевозки.

© Sputnik / Елена Нездоровина Поборы на границе: таможня Абхазии заявила, что непричастна к этому

"В последнее время участились случаи нарушений порядка временного ввоза транспортных средств международной перевозки с территории Абхазии, прежде всего в отношении легковых автомобилей категории "В", - сообщили в ФТС России.

Только в первом квартале 2019 года Сочинской таможней выявлено 85 случаев нарушения порядка временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования.

Пресс-служба таможни уточнила, что многие транспортные средства, которые въезжают из Абхазии в Россию, фактически незаконно эксплуатируются российскими гражданами в личных целях на территории федерации. При этом, по данным таможенных органов, за 2018 год около 2000 временно ввезенных на территорию России автомобилей, оформленных на юридические лица в Абхазии, так и не было вывезено обратно.

Незаконные операции с указанными автомобилями создают предпосылки уклонения от уплаты всех причитающихся таможенных пошлин и налогов, наносят существенный ущерб бюджету российского государства.

"При ввозе указанных автомобилей оформляется декларация на транспортное средство международной перевозки, устанавливается срок временного ввоза, прилагаются подтверждающие документы. В ходе таможенного контроля, устного опроса проверяются все обстоятельства и факты, указанные в декларации, сведения о характере международной перевозки, ее целях, достоверности", - такая процедура действует на МАП "Адлер" для иностранных автомобилей.

В пресс-службе Сочинской таможни подчеркнули, что иностранные физические лица для личного пользования вправе ввезти на таможенную территорию ЕАЭС автомобиль на время своего пребывания, но не более чем на 1 год – с освобождением от уплаты таможенных платежей. До истечения срока временного ввоза такие транспортные средства подлежат таможенному декларированию с целью выпуска в свободное обращение (с уплатой таможенных платежей или с освобождением от уплаты) либо вывозу с таможенной территории ЕАЭС.

Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными транспортными средствами для личного пользования, без соблюдения определенных условий, установленных таможенным законодательством, запрещены.

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Срок нахождения на таможенной территории ЕАЭС транспортного средства на иностранных госномерах устанавливается таможней на основании заявления перевозчика, который сам определяет, сколько времени ему необходимо для вывоза такого транспортного средства.