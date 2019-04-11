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Сухумская свалка

Определена дата закрытия сухумской свалки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности по вопросам складирования твердых бытовых отходов в Сухуме в четверг 11 апреля.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. По итогам заседания Совета Безопасности Абхазии было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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До 30 ноября 2019 года должен быть построен и введен в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям, подчеркивается в сообщении пресс-службы президента.

В сообщении также отмечается, что вопрос финансирования строительства нового полигона бытовых отходов планируется обсудить на Межправкомиссии Абхазии и России, очередное заседание которой состоится в мае 2019 года.

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Работы по строительству полигона, включая проведение экологических, геодезических, гидрологических, гидрометеорологических и геологических изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, потребуют около шести месяцев.

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Теги:
Совет Безопасности Абхазии, мусорный полигон


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