Важно не навредить: в Sputnik рассказали, как оказать первую помощь

О том, как оказывать первую помощь пострадавшим, стоит ли это делать, если вы сомневаетесь и что нужно знать для того, чтобы спасать людей, рассказали в Sputnik медсестра МЧС Абхазии и преподаватель курса "Первая помощь для населения" Александра Лозовая.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Чуть меньше месяца остается до открытия туристического сезона в Абхазии. Нередко отдыхающие попадают в чрезвычайные ситуации и нуждаются в помощи. Часто помощь нужно оказывать еще до приезда спасательной службы, но это большая ответственность.

Преподаватель курса "Первая помощь для населения" Александра Лозовая рассказала в пресс-центре Sputnik Абхазия, что в Абхазии мало спасательных отрядов на пляже.

© Sputnik Амра Амичба, Зафас Гамгия Опередить скорую: о важности первой медпомощи рассказали в Sputnik

"У меня на глазах еще в детстве при больших волнах люди погибали в море. Но при спасении утопающего нельзя кидаться в море. Нужно кинуть ему круг или веревку, за что он может ухватиться", – рассказала Лозовая.

В Абхазии в каждом городе работают спасательные отряды. Они занимаются и спасением утопающих, и поиском пропавших в горах. Но нередко людям необходимо оказать помощь еще до приезда скорой.

По словам медсестры МЧС Абхазии Индиры Амичба, есть множество случаев, когда граждане оказывают помощь неправильно, и люди погибают.

"Если сомневаемся, то лучше не оказывать первую медицинскую помощь. Какая бы травма ни была у человека, нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не навредить, – считает Индира Амичба. – Важно убедиться, что при оказании первой помощи, нам самим не угрожает опасность. Иногда люди кидаются в горящий дом, чтобы спасти жизни других людей, но сами начинают задыхаться, в итоге им самим необходима помощь. Мы всегда говорим, что важно помнить о себе".

Для оказания первой помощи в первую очередь нужно уметь определять признаки жизни, останавливать кровотечение и делать искусственное дыхание.

"Чтобы определить признаки жизни, нужно нащупать пульс, проверить реакцию зрачков на свет. Важно знать, как остановить кровотечение, правильно наложить жгут", – подчеркнула Амичба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция посвященная оказанию первой помощи

Преподаватель курса "Первая помощь для населения" Александра Лозовая отметила, когда речь идет о первой помощи, важно не путать ее с медицинской или доврачебной помощью.

© Sputnik / Евгений Биятов Скорая и неотложная: как оказать человеку первую помощь

"Первая помощь – это базовый алгоритм, в который не входят уколы или какие-то дополнительные медицинские навыки, которые получают только в медицинских вузах. Мы не будем использовать медикаменты, только подручные средства. Необходимо знать, как элементарно оценить признаки дыхания, сознания и нужна ли человеку помощь", – пояснила Лозовая.

Если есть открытая рана, то, по словам Лозовой, нужно остановить кровотечение и сделать так, чтобы до приезда скорой человек оставался в комфортном положении. В таком случае есть больше вероятности, что с ним ничего не случится.

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На пресс-конференции в Sputnik преподаватель курса "Первая помощь для населения" Александра Лозовая провела мастер-класс по оказанию первой помощи.