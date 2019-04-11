Удобно и выгодно: чем спецналог привлек предпринимателей Абхазии

О том, чем спецналог отличается от общего режима налогообложения, почему многие предприниматели отдают ему предпочтение и какая от него выгода, читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Выгода и критерии

Спецналог – это специальный налог с предприятий, учреждений и организаций для финансовой поддержки важнейших отраслей экономики государства. По абхазскому законодательству, плательщики этого вида налога - юридические лица освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий и организаций, НДС, налога на имущество предприятий и страховых взносов, платежей во внебюджетные социальные фонды.

В случае с индивидуальными предпринимателями, на которых распространяется спецналог, они не оплачивают подоходного налога с физических лиц, НДС, страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды республики.

Юрист Дана Куджба рассказала, что на сегодняшний день адаптированный под каждую сферу спецналог распространяется примерно на 30 видов деятельности, а ставка его рассчитывается по нескольким корректирующим коэффициентам, например, сезонность, территориальное расположение налогооблагаемого объекта, его площадь и тип, вид права налогоплательщика на помещение, удаленность от побережья или городской черты.

"Это выгоднее, потому что, как правило, сумма спецналога получается немного меньше, чем при оплате нескольких видов налогов. Это твердая сумма, которая не зависит от прибыли, количества имущества и так далее. В плане исчисления суммы налога тоже легче", - отметила Куджба.

Она добавила, что этот вид налога выгоден не всегда. Например, владельцу большой гостиницы, где несколько десятков койко-мест, спецналог может быть не интересен.

Депутаты Народного Собрания Абхазии приняли решение о переводе на специальный режим налогообложения стоматологов и грузоперевозчиков республики в четверг 4 апреля.

© Sputnik / Нина Зотина Смыр: грядет налоговая реформа в Абхазии

По проекту закона, предложенному Администрацией президента, стоматологов и грузоперевозчиков перевели на общий режим налогообложения в 2018 году. Депутат Парламента, председатель профильного комитета Натали Смыр объяснила, что это вид налогообложения в сравнении со спецналогом более сложный и "забюрокраченный".

"В принципе, ставки по налогу, как и по патентной системе, тогда были увеличены в 1,5 раза, по грузоперевозкам было увеличено в три раза. Мы снизили сумму взимаемого спецналога с грузоперевозчиков на 1,5 раза. У стоматологов по общему режиму налогообложения в 2018 году было увеличено в разы", - уточнила Смыр.

Смыр о спецналоге: узаконенная форма ухода от налогообложения>>

Не отвлекаясь от работы

Президент "Ассоциации стоматологов Абхазии" Георгий Бабаев рассказал, почему он и его коллеги обратились в Парламент республики с просьбой вернуть их от общего режима налогообложения к специальному, как это было до 2018 года.

По его словам, основной причиной такого решения стало то, что стоматологам удобнее оплачивать налоги по специальному режиму – это позволяет экономить время, отпадает необходимость прибегать к услугам бухгалтеров.

"Когда получилось так, что нас со спецналога перевели на общий режим налогообложения, мы были вынуждены вести расчеты расходов, доходов, нанимать бухгалтеров, что сильно отвлекает от медицины. Чтобы не тратить свое время на разные бухгалтерские отчеты, мы обратились к депутатам Парламента Натали Смыр и Алхасу Джинджолия с просьбой помочь нам в этом вопросе, и они пошли нам навстречу. Спасибо им большое за это", - сказал Бабаев.

Но без повышения размера спецналога не обошлось. С апреля 2019 года стоматологи-терапевты будут платить фиксированную ставку в размере шести тысяч рублей ежемесячно, ортодонты – восемь тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на это, добавил Бабаев, стоматологам выгоден спецналог в финансовом плане тоже.

"До перехода на общий режим налогообложения, было 3,5 тысячи рублей для стоматологов-терапевтов и 4,5 тысяч рублей для врачей-ортодонтов, но нас устраивает такое увеличение", - отметил Бабаев.

Такой оптимальный для стоматологов вид налогообложения позволит избежать повышения стоимости их услуг, но законопроект этот будет действовать до 1 января 2020 года. Гоергий Бабаев видит необходимость в том, чтобы к концу 2019 года снова обратиться в Народное Собрание с просьбой о продлении сроков действия спецналога на этот вид деятельности.