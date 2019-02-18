Смыр о спецналоге: узаконенная форма ухода от налогообложения

О том, какой вид налога собираются отменить при реформировании налоговой системы, в интервью Sputnik сообщила председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, депутат Народного Cобрания Абхазии Натали Смыр.

В Абхазии планируется налоговая реформа. Под руководством министра экономики Адгура Ардзинба создана рабочая группа в контексте реформирования всей налоговой системы страны.

При реформировании налоговой системы останется патентная система, предлагается налог с оборота, а также общий режим налогообложения, сообщила председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

© Sputnik / Нина Зотина Смыр: грядет налоговая реформа в Абхазии

"Я именно за такую трехуровневую систему. НДС останется в режиме общего налогообложения, а в системе налога с оборота он будет отсутствовать. Меня часто обвиняют в том, что я лоббирую вопрос повышения ставок по патентной системе, спецналогу и по общему режиму налогообложения. Кому-то может понравиться, а кому-то нет, но спецналог – это узаконенная форма ухода от налогообложения. Друзья, это уже притча во языцех. Повторяю, что спецналог - это легализованная форма ухода от налогообложения. Приведу элементарный пример. В патентной системе самозанятый человек работает на себя. Люди начали возмущаться, что ставки повысились, но они повышены не в разы.

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Человек работает сам на себя, платит за патент 0,6% от годовой суммы. Разве это плохо? А люди возмущаются, что надо заплатить вперед. Что касается спецналога, то хочу спросить, кто показывает реальную сумму? У нас от него в бюджет государства поступает 137 миллионов рублей. Это соответствует истине? Кого мы обманываем? Я не ратовала за повышение ставок, мы год держали этот законопроект в Парламенте. Данное решение принималось не лично Натали Смыр, а комитетом и Народным Собранием", - сообщила Смыр.

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