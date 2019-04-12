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Фестиваль народных инструментов.

Оркестр имени Хунцария поддержит "Ашана" благотворительным концертом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Благотворительный концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария состоится в Абхазской госфилармонии 25 апреля.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария поддержит тяжелобольных детей Абхазии благотворительным концертом, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

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Инициатива благотворительного концерта исходит от самих руководителей оркестра.

"Они давно планировали провести концерт и подошли к нам с идеей сделать его благотворительным. Это очень значимо для нас. Мы же со своей стороны помогаем распространению билетов", – рассказала Джинджолия.

В концерте примут участие абхазские артисты Тимур Хагба, Мадина Кварацхелия и Саида Агрба. Заслуженный художник Кубани Светлана Казанцева специально для зрителей концерта подготовит песочную анимацию – сюжет на тему Нартского эпоса.

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Благотворительный концерт Абхазского государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария в поддержку подопечных "Ашана" пройдет 25 апреля в 18:00 в зале Государственной филармонии.

 

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Теги:
Культурно-благотворительный фонд "Ашана"


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