Оркестр имени Хунцария поддержит "Ашана" благотворительным концертом

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария поддержит тяжелобольных детей Абхазии благотворительным концертом, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

Инициатива благотворительного концерта исходит от самих руководителей оркестра.

"Они давно планировали провести концерт и подошли к нам с идеей сделать его благотворительным. Это очень значимо для нас. Мы же со своей стороны помогаем распространению билетов", – рассказала Джинджолия.

В концерте примут участие абхазские артисты Тимур Хагба, Мадина Кварацхелия и Саида Агрба. Заслуженный художник Кубани Светлана Казанцева специально для зрителей концерта подготовит песочную анимацию – сюжет на тему Нартского эпоса.

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Благотворительный концерт Абхазского государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария в поддержку подопечных "Ашана" пройдет 25 апреля в 18:00 в зале Государственной филармонии.