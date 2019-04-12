Под защитой: зенитчики ЮВО отработали оборону важных объектов в Абхазии

В ходе учения российские военные также отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, внезапно напавших на стартовые позиции ракетных комплексов.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Расчеты зенитных ракетных комплексов российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели учение по защите важных объектов от ракетных ударов авиационных и морских сил условного противника, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Огненный вал: российские военные в Абхазии провели учения

Расчеты ракетных комплексов разместившись на стартовых позициях, организовали систему связи и управления, привели технику в боевое положение.

В условиях радиопомех боевые расчеты зенитных ракетных комплексов отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника. Средства нападения условного противника были уничтожены электронными пусками ракет. Всего было отбито около 70 ракетных атак. Разведка проводилась с помощью штатного радиолокационного оборудования ЗРК.

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Всего в предпраздничном учении на трех полигонах в Абхазии приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе ЗРК "С-300", "Оса-АКМ" и "Стрела-10".