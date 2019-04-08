Условия, приближенные к боевым: российские военные отработали эвакуацию военной техники

Условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько единиц боевых машин соединения, после чего специалистам предстояло провести эвакуацию техники под огнем со стороны противника.
В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие отразили нападение диверсионной группы противника, с использованием РЭМ-КЛ на базе вездехода "Урал" и в кратчайшие сроки эвакуировали поврежденные машины на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности.
Новейшая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ РЭМ-КЛ оборудована поворотным подъемником грузоподъемностью до 3 тонн и электросваркой, при помощи которых выполняются ремонтные работы, техническое обслуживание техники в полевых условиях.
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Всего в учении на полигоне "Нагвалоу" было задействовано около 20 единиц современной специальной техники. Партия новейших машин РЭМ-КЛ и МТО-АМ1 поступила в подразделения военной базы ЮВО в марте текущего года.