Все учтено: жители Абхазии смогут посетить Крым по новому турмаршруту со скидкой

Новый экскурсионный тур "От Боспорского царства к новейшей истории" был разработан в рамках второго этапа акции "Крым+Абхазия = Пусть всегда будет солнце".

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Выделено 900 путевок со скидкой в шесть тысяч рублей для граждан Абхазии, которые захотят посетить Крым в 2019 году, рассказал на пресс-конференции в Sputnik учредитель "РусПром групп" Николай Казаченко в пятницу 12 апреля.

"В рамках межправительственных соглашений между Крымом и Абхазией для продолжения взаимодействия было получено субсидирование в размере шести тысяч рублей на 900 путевок для жителей Абхазии", - сказал Казаченко.

Четырехдневный тур сформирован по системе "все учтено". Крымчане попросили не путать его с турецкой системой "все включено". Взрослым путевки на полуостров со скидкой обойдутся в 13900 рублей, детям – 13200 рублей. В стоимость путевки входят проезд из Сухума в Крым и обратно, проживание, питание, экскурсионные туры, входные билеты на достопримечательности.

© Sputnik / Константин Чалабов Пусть всегда будет солнце: как дети из Абхазии в Крым съездили

"Мы разработали все даты, в которые сможем принять гостей из Абхазии. Это связано с определенными моментами активного курортного сезона и в Крыму, и в Абхазии. Поэтому ближайшие туры – 23 мая и 20 июня, а потом планируем проводить все туры с 12 сентября еженедельно", - отметила координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя" Елена Юрченко.

Гендиректор компании "Апсуа Тур" Елизавета Малания отметила, что первый совместный проект семейного тура граждан Абхазии в Крым "Пусть всегда будет солнце" прошел успешно, что подтверждают положительные отзывы и слова благодарности самих экскурсантов.

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Малания также добавила, что в планах реализовать еще много проектов, в том числе в разработке туры из Крыма в Абхазию.