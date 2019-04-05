Минтуризма Абхазии и Крыма подпишут соглашение о сотрудничестве

Абхазская делегация участвует в туристическом форуме "Открытый Крым", который проходит в Симферополе 5 и 6 апреля.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Министерства по курортам и туризму Абхазии и Крыма подпишут межведомственное соглашение о сотрудничестве, рассказал на радио Sputnik замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.

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"Абхазская делегация сегодня встретилась с министром по курортам и туризму Крыма. Атмосфера встречи носила дружеский характер. В ходе встречи приняли решение о подписании межведомственного соглашения между министерствами по курортам и туризму Республики Крым и Республики Абхазия", – рассказал он.

Соглашение между двумя ведомствами будет прорабатываться и подписано в ближайшее время.

"Мы должны детально подойти к вопросам, которые нас интересуют. Мы с Крымом не являемся конкурентами. У нас одинаковые проблемы, хотелось бы их решить совместно, помогая друг другу. Наша главная задача – продвижение туристической отрасли с применением мирового опыта и новых технологий", – подчеркнул Астамур Барциц.

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VIII Международный туристский форум "Открытый Крым", в котором участвует делегация из Абхазии, проходит в Симферополе 5 и 6 апреля. Он посвящен предстоящему курортному сезону 2019 года в Крыму и на Юге России. Весенний форум традиционно выстраивает стратегию и тактику успешного "высокого" сезона, он также направлен на подготовку всех участников процесса к курортному сезону, на решение актуальных вопросов развития туристической отрасли.