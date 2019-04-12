Мобильная фотовыставка "Мы ждем" о пропавших без вести открылась в Сухуме

На фотовыставке "Мы ждем" ("Ҳазыҧшуп…" – ред.) представлено 30 фотографий, которые рассказывают о работе Красного Креста по поиску пропавших без вести в 1992-1993 годах.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фотовыставка "Мы ждем" Международного Комитета Красного Креста, посвященная пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, открылась в Сухуме в пятницу 12 апреля.

"Мы с вами сегодня говорим о тех людях, которые пропали без вести во время войны 1992-1993 годов. Многие до сих пор не найдены. Международный Комитет Красного Креста ведет одну важную программу: поиск пропавших без вести в Абхазии. Эта программа ведется с 2010 года. Нам доверяют важную миссию. Люди полны надежды, они ждут", – отметил глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба поблагодарила Международный Красный Крест за то, что миссия проводит такой важный проект, как поиск без вести пропавших.

"Более 20 лет семьи погибших ждали результат. Проводить поиск без вести пропавших очень важно, потому что сердца матерей болят. Надежда действительно не умирает. И сегодняшняя выставка об этом. Надежда есть, и родители, которые не нашли останки своих детей, до сих пор надеются и ждут", – сказала Гули Кичба.

Фотовыставка "Мы ждем" Международного Комитета Красного Креста © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка "Мы ждем" Международного Комитета Красного Креста © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка "Мы ждем" Международного Комитета Красного Креста © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка "Мы ждем" Международного Комитета Красного Креста

На фотовыставке "Мы ждем" ("Ҳазыҧшуп…" – ред.) представлено 30 фотографий, среди которых и снимки фотокорреспондента Sputnik Абхазия Томаса Тхайцук. Глава миссии поблагодарил информационное агентство за предоставленные фотографии.

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Выставку "Мы ждем" Международный Комитет Красного Креста планирует провести и в других городах Абхазии. 15 апреля из Сухума выставка отправится в Гулрыпш. В Очамчыру – 18 апреля. В Гале увидеть снимки можно будет 22 апреля, а в Ткуарчале – 25 апреля. 29 апреля фотовыставку покажут в Гагре, а завершится выставка в Гудауте 2 и 3 мая.