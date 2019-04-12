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Своими глазами: журналистов Абхазии пригласили в Крым

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Тур в Крым "Все своими глазами" для журналистов Абхазии пройдет с 19 по 23 апреля 2019 года.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадри Есиава. По два представителя телевизионной журналистики Абхазии и Sputnik пригласили бесплатно провести четыре дня в Крыму в пятницу 12 апреля.

Регионы России. Крым
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"Вместе с нашим партнером "Апсуа Тур" мы решили сделать подарок для cредств массовой информации Абхазии и, конечно, Sputnik. Мы привезли уже готовый тур с 19 по 23 апреля, по которому СМИ республики отправятся в Крым абсолютно бесплатно", - рассказала координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя" Елена Юрченко в пресс-центре Sputnik.

Представителей СМИ Юрченко назвала людьми, которые открывают окно в мир, и благодаря им, общество получает важную информацию.

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В программу "Крымская экспедиция. Все своими глазами" входит посещение Города-героя Керчь, поездка с экскурсионным сопровождением в Симферополь по федеральной трассе "Таврида", обзорная экскурсия по историческому центру столицы Крыма, посещение Севастополя, Ялты, Феодосии, достопримечательностей и памятников архитектуры полуострова.

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