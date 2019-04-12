Пусть всегда будет солнце: как дети из Абхазии в Крым съездили

Пресс-конференция по итогам первого семейного тура "Пусть всегда будет солнце", в рамках которого 54 ребенка из Абхазии и их родители посетили Крым в марте 2019 года, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 12 апреля.

О том, как зародился этот проект, что туристы из Абхазии увидели в Крыму, чем они порадовали хозяев и какова значимость этого путешествия для обеих республик, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава поприветствовала гостей из Крыма и подчеркнула крепкую дружбу, которая длится между ними уже не первый год.

Мерцхулава вспомнила, как они познакомились на Туристическом форуме в Сухуме, который состоялся в 2018 году, и то, как обсуждали реализацию проекта "Пусть всегда будет солнце", предложение о котором поступило в ТПП Абхазии.

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"Мы оказали, по возможности, максимальное содействие, но, конечно же, не без участия Министерства образования Абхазии, также поддержало Министерство по курортам и туризму республики. Приятно, что участником с абхазской стороны в этом проекте выступил "Апсуа Тур" – член "Абхазского союза туризма", - рассказала Мерцхулава в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Она добавила, что обе стороны были заинтересованы в реализации этого проекта в рамках плана по сотрудничеству между Абхазией и Крымом. Мерцхулава считает, что эти две республики не должны быть конкурентами в сфере туризма, напротив, они должны оказывать содействие бизнесу, заинтересованному в развитии туриндустрии.

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Первый семейный тур в Крым для детей из Абхазии носил познавательный и культурно-просветительский характер, но не менее важно, подчеркнула президент ТПП, чтобы в перспективе этот тур стал регулярным в обоих направлениях, а количество его участников увеличивалось. Мерцхулава также видит необходимость в реализации прежде всего религиозного, событийного и лечебно-оздоровительного видов туризма. План по этим мероприятиям уже намечен, добавил она.

Проект "Пусть всегда будет солнце" был посвящен пятилетию Крымской весны, когда в 2014 году Крым вернулся в состав Российской Федерации. 2019 год – это значимое событие для всех жителей полуострова, которые отмечают свой первый юбилей в родной гавани, сказала координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", руководитель регионального отделения "Женщины бизнеса" Елена Юрченко.

"Наша задача была не просто показать гостям из Абхазии достопримечательности Крыма, аутентичность нашей территории и как мы похожи, нам очень хотелось показать Крым уже в новейшей истории, грандиознейший Крымский мост, который объединил Крым и материковую часть России", - поделилась Юрченко и добавила, что жители Абхазии встретили рассвет на Крымском мосту, что было довольно символично.

Стартовал проект на горе Митридат возле мемориала в честь павших солдат в годы Великой Отечественной войны. Эту часть программы Юрченко назвала сакральным событием, объединяющим истории двух республик. Приятно было и то, что гостей из Абхазии удалось провезти по федеральной трассе "Таврида", соединяющей Керчь и Севастополь. Теперь поездка из одного города до другого занимает всего около трех часов вместо шести, как это было раньше.

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Принимающей стороне было важно произвести впечатление на граждан Абхазии боевой мощью российского флота в порту Севастополя. Место это Юрченко называет источником патриотизма, которое нужно показывать молодежи.

Туристы из Абхазии также посетили побратима Сухума город Ялта, который в Крыму называют "городом счастья". Конечной точкой маршрута была столица полуострова – Симферополь, где возле памятника "Вежливым людям" гости встретились с участниками и очевидцами Крымской весны. Дети не остались в долгу перед хозяевами и "отплатили" им зажигательными национальными танцами.

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Гендиректор компании "РусКрым-тур" Анатолий Торосенко отметил, что проект "Пусть всегда будет солнце" появился на свет всего за три недели. Для воплощения этой задачи он приехал на четыре дня в Абхазию для информирования дирекций и учеников школ Абхазии.

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Торосенко не стал долго рассказывать о том, как гости из Абхазии отдохнули в Крыму и попросил включить видеоролик. На записи видно, где и в каких комфортных условиях отдыхали туристы из республики, что они ели, где побывали и какие впечатления у них от этого остались.

Елена Юрченко вручила благодарственные письма за содействие и реализацию проекта "Пусть всегда будет солнце" президенту ТПП Абхазии Тамиле Мерцхулава и начальнику Управления по туризму ТПП Абхазии Инаре Дауровой, замминистру образования и науки Абхазии Медее Ченгелия. Министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия на пресс-конференции не было, но Юрченко пообещала зайти в ведомство и передать ему это письмо. Она также выразила признательность Информационному агентству Sputnik Абхазия, всем СМИ Абхазии за информационную поддержку и сопровождение.