Пусть всегда будет солнце: как дети из Абхазии в Крым съездили

О том, как зародился этот проект, что туристы из Абхазии увидели в Крыму, чем они порадовали хозяев и какова значимость этого путешествия для обеих республик, читайте в материале Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава поприветствовала гостей из Крыма и подчеркнула крепкую дружбу, которая длится между ними уже не первый год.
Мерцхулава вспомнила, как они познакомились на Туристическом форуме в Сухуме, который состоялся в 2018 году, и то, как обсуждали реализацию проекта "Пусть всегда будет солнце", предложение о котором поступило в ТПП Абхазии.
"Мы оказали, по возможности, максимальное содействие, но, конечно же, не без участия Министерства образования Абхазии, также поддержало Министерство по курортам и туризму республики. Приятно, что участником с абхазской стороны в этом проекте выступил "Апсуа Тур" – член "Абхазского союза туризма", - рассказала Мерцхулава в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Она добавила, что обе стороны были заинтересованы в реализации этого проекта в рамках плана по сотрудничеству между Абхазией и Крымом. Мерцхулава считает, что эти две республики не должны быть конкурентами в сфере туризма, напротив, они должны оказывать содействие бизнесу, заинтересованному в развитии туриндустрии.
Первый семейный тур в Крым для детей из Абхазии носил познавательный и культурно-просветительский характер, но не менее важно, подчеркнула президент ТПП, чтобы в перспективе этот тур стал регулярным в обоих направлениях, а количество его участников увеличивалось. Мерцхулава также видит необходимость в реализации прежде всего религиозного, событийного и лечебно-оздоровительного видов туризма. План по этим мероприятиям уже намечен, добавил она.
Проект "Пусть всегда будет солнце" был посвящен пятилетию Крымской весны, когда в 2014 году Крым вернулся в состав Российской Федерации. 2019 год – это значимое событие для всех жителей полуострова, которые отмечают свой первый юбилей в родной гавани, сказала координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", руководитель регионального отделения "Женщины бизнеса" Елена Юрченко.
"Наша задача была не просто показать гостям из Абхазии достопримечательности Крыма, аутентичность нашей территории и как мы похожи, нам очень хотелось показать Крым уже в новейшей истории, грандиознейший Крымский мост, который объединил Крым и материковую часть России", - поделилась Юрченко и добавила, что жители Абхазии встретили рассвет на Крымском мосту, что было довольно символично.
Стартовал проект на горе Митридат возле мемориала в честь павших солдат в годы Великой Отечественной войны. Эту часть программы Юрченко назвала сакральным событием, объединяющим истории двух республик. Приятно было и то, что гостей из Абхазии удалось провезти по федеральной трассе "Таврида", соединяющей Керчь и Севастополь. Теперь поездка из одного города до другого занимает всего около трех часов вместо шести, как это было раньше.
Принимающей стороне было важно произвести впечатление на граждан Абхазии боевой мощью российского флота в порту Севастополя. Место это Юрченко называет источником патриотизма, которое нужно показывать молодежи.
Туристы из Абхазии также посетили побратима Сухума город Ялта, который в Крыму называют "городом счастья". Конечной точкой маршрута была столица полуострова – Симферополь, где возле памятника "Вежливым людям" гости встретились с участниками и очевидцами Крымской весны. Дети не остались в долгу перед хозяевами и "отплатили" им зажигательными национальными танцами.
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Гендиректор компании "РусКрым-тур" Анатолий Торосенко отметил, что проект "Пусть всегда будет солнце" появился на свет всего за три недели. Для воплощения этой задачи он приехал на четыре дня в Абхазию для информирования дирекций и учеников школ Абхазии.
Торосенко не стал долго рассказывать о том, как гости из Абхазии отдохнули в Крыму и попросил включить видеоролик. На записи видно, где и в каких комфортных условиях отдыхали туристы из республики, что они ели, где побывали и какие впечатления у них от этого остались.
Елена Юрченко вручила благодарственные письма за содействие и реализацию проекта "Пусть всегда будет солнце" президенту ТПП Абхазии Тамиле Мерцхулава и начальнику Управления по туризму ТПП Абхазии Инаре Дауровой, замминистру образования и науки Абхазии Медее Ченгелия. Министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия на пресс-конференции не было, но Юрченко пообещала зайти в ведомство и передать ему это письмо. Она также выразила признательность Информационному агентству Sputnik Абхазия, всем СМИ Абхазии за информационную поддержку и сопровождение.