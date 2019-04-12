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Работа избирательной комиссии по регистрации инициативных групп.

ЦИК Абхазии назначил дату начала выдвижения кандидатов в президенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (4)
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Выборы президента Республики Абхазия состоятся 21 июля 2019 года.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Дату начала выдвижения кандидатов в президенты Абхазии назначил ЦИК республики, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия в пятницу 12 апреля. 

"Мы приняли самый главный документ – календарный план работы ЦИК Абхазии в соответствии с требованием действующего законодательства, в котором определены сроки подготовки и проведения выборов. Регистрация кандидатов начинается за два месяца до дня голосования и заканчивается за сорок дней до этого. То есть, 22 мая мы начинаем прием документов от инициативных групп и заявления на согласие баллотироваться от кандидатов", - отметил Гогия.

© Sputnik / Максим Блинов
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Он добавил, что кандидаты на должность главы государства должны пройти процедуру регистрации не позднее, чем за один месяц до дня выборов.

Народное собрание Абхазии назначило 21 июля 2019 года днем выборов президента Республики Абхазия на сессии 4 апреля. Парламентарии также внесли изменения в процедуру голосования на выборах.

Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата.

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Кроме того, во время выборов исключаются использование открепительных удостоверений и изменены пределы сумм пожертвований для избирательных фондов. Также депутаты Парламента запретили иностранным гражданам и организациям участвовать в агитации и акциях поддержки того или иного кандидата.

Темы:
Выборы президента Абхазии (4)

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