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Тимур Бгеу

Тройное испытание: фонд "Ашана" открыл сбор средств для Тимура Бгеу

© Foto / КБФ "Ашана"
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (155)
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На лечение восемнадцатилетнего Тимура Бгеу из Абхазии требуется 200 000 рублей.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил о начале сбора средств для Тимура Бгеу из Абхазии, у которого три вида заболеваний, в пятницу 12 апреля.

"У Тимура криптогенная, симптоматическая эпилепсия, ДЦП, спастическая деплигия, а также задержка моторного развития. Он проходит курсы реабилитации в Центре социальной адаптации и реабилитации "Асаркиал", но ему необходимо более сильное лечение. Мальчик нуждается в госпитализации для обследования и решения вопроса о полной отмене противосудорожной терапии. Его уже ждут в Институте Медицинских Технологий России. Общая  стоимость лечения 200 тысяч рублей ", - сообщила директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

В 2012 и 2013 годах в помощь Тимуру Бгеу было собрано более 400 000 рублей. Он прошел многократные курсы лечения в Институте Медицинских Технологий Москвы. Своевременное лечение дало свои результаты, судороги удалось купировать. Однако, мальчик рос и по мере роста ходить ему становилось все сложнее и сложнее. Была угроза, что он совсем перестанет ходить, отметила Джинджолия.

Тимур Бгеу
© Foto / КБФ "Ашана"
Тимур Бгеу

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В 2015 году в срочном порядке для Тимура был открыт сбор средств, и тогда удалось собрать более 250 000 рублей ему на операцию в Новосибирском НИИТО. Тимуру провели плановую операцию, коррекцию деформации стоп, стабилизацию коленных суставов, чтобы он не ходил на полусогнутых ногах и угроза того, что он перестанет ходить – миновала.

Темы:
Спасем жизнь вместе (155)

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Теги:
Культурно-благотворительный фонд "Ашана"


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