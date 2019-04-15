Антикоррупционный закон рассмотрят до регистрации кандидатов в президенты Абхазии

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" будет рассмотрен во втором чтении до начала регистрации кандидатов в президенты, заявил спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия.

Об этом рассказал представитель инициативной группы по принятию антикоррупционного законодательства Рисмаг Аджинджал.

Регистрация кандидатов в президенты Абхазии начинается 22 мая, выборы состоятся 21 июля.

В понедельник у здания Парламента Абхазии собралась группа граждан с обращением к депутатам о скорейшем принятии антикоррупционного закона, который был принят в первом чтении 25 февраля 2019 года. Спустя некоторое время спикер Парламента Валерий Кварчия пригласил представителей инициативной группы для обсуждения.

"У нас два законопроекта. Первое, что мы обсудили на встрече со спикером Парламента, – это внесение изменений в Уголовный кодекс Абхазии о введении нового вида преступления – наказание за незаконное обогащение. Также обсудили уже принятый в первом чтении законопроект. В законе о декларировании написано, что министерства сдают декларации отделам кадров, в этой ситуации начальник отдела кадров будет проверять своего министра - правильно он вписал данные или нет. Мы хотим, чтобы все декларации сдавались в налоговую, а не в отдел кадров", - объяснил Рисмаг Аджинджал.

В случае неправильного декларирования, умышленного или неумышленного утаивания активов чиновник должен увольняться автоматически, заметил он.

Логуа о декларации доходов в Абхазии: разработка закона на финишной прямой>>

Как рассказал спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" будет приниматься в трех чтениях, однако если он будет одобрен во втором, то в третьем чтении в него могут вноситься лишь незначительные изменения.

"Если закон будет одобрен во втором чтении, то можно считать, что он уже принят. Я пообещал инициативной группе, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот закон был рассмотрен во втором чтении до начала регистрации кандидатов в президенты", - подчеркнул Кварчия.

Более года назад инициативная группа граждан обратилась в Парламент для того, чтобы депутаты приняли антикоррупционный закон, была создана комиссия по разработке соответствующего законодательства. Цель данного закона – установление мер по противодействию коррупции и предупреждению необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей.

Настоящий закон регулирует обязанности и порядок декларирования доходов, имущества, обязательства имущественного характера субъектами декларирования.