Гулрыпшский район объявил об условиях строительства мусорного полигона

12 апреля Депутаты Сухумского городского собрания объявили о намерении обратиться к коллегам из Гулрыпша с просьбой временно разрешить утилизировать столичный мусор на гулрыпшском полигоне.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Администрации Гулрыпшского района и села Кацикыт заключили соглашение об условиях организации постоянного мусорного полигона вблизи села, сообщил в интервью радио Sputnik депутат Гулрыпшского районного собрания Денис Хаджимба.

Согласно тексту соглашения, администрация Гулрыпшского района гарантирует жителям села Кацикыт, что на территории существующей свалки не будет складироваться мусор, привезенный из Сухумского района, до тех пор, пока на выделенном властями участке не будет построен полигон, соответствующий всем санитарным и экологическим нормам.

"Если такой полигон будет действительно создан, то жители села не станут препятствовать складированию мусора. Администрация Гулрыпшского района пообещала жителям, что мусоровозные машины с любого района не будут просто так выбрасывать мусор на уже существующей свалке. Тот полигон, который сейчас находится в селе Кацикыт, может обслуживать лишь Гулрыпшский район, возможности принимать столичный мусор там нет", - добавил Хаджимба.

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В соглашении между администрацией района и жителями Кацикыт также указано, что все шаги по строительству полигона, установке сортировочных линий, ремонту дороги, ведущей к месту, будут проведены при участии и информировании населения на каждом этапе. Жители и администрация района также требуют провести все необходимые геодезические исследования, так как вблизи полигона протекает река Кодор и ее ответвления. Кроме того, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии не более 300 метров.

"Также необходимо предусмотреть, чтобы мусор, который будет привозиться в Гулрыпш, был довезен согласно всем нормам, то есть, чтобы часть мусора не была разбросана вдоль дороги. Недавно мы встречались с представителями городского собрания Сухума, и они нас попросили, как можно быстрее заключить соглашение, но мы также озвучили им условия нашего населения, которые также поддерживаем и мы", - рассказал Хаджимба.

Строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе начнется в 2019 году>>

По словам депутата, при соблюдении всех требований, жители Кацикыт взяли на себя обязательство не устраивать митингов и не мешать проведению работ по устройству мусорного полигона.

По словам председателя Сухумского городского собрания Константина Пилия, после получения одобрения жителей села Кацикыт, а также представителей администрации Гулрыпшского района, горсобрание планирует взять инициативу по ускорению процесса организации полигона на себя.

"Мы понимаем, что то, что сегодня отвозят мусор в Галский район связано с большими расходами, долго это продолжаться не сможет. Это получается очень дорого. Глава Галского района пошел на встречу мэру Сухума, но нам необходимо получить не временное решение, а достичь того, чтобы мусор утилизировался по всем нормам", - добавил он.

Окончательное решение по строительству полигона в Гулрыпшском районе будет принято на внеочередном собрании депутатов района в течение недели.

"После этого мы уже начнем связываться с нашими республиканскими органами, занимающимися вопросами экологии, с просьбой ускорить процесс. Далее мы также будем просить главу администрации профинансировать процессы экологической проверки. Ждать обещаний мы не намерены, мы планируем все ускорить", - сказал Пилия.

1 апреля жители микрорайона Маяк возобновили акцию протеста за закрытие сухумской городской свалки, протестующие также закрыли проезд на полигон.

4 апреля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе брифинга объявил о том, что новый полигон будет построен в Гулрыпшском районе. Строительство мусорного полигона начнется в мае 2019 года, финансирование произойдет в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

11 апреля по итогам заседания Совета Безопасности Абхазии было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года, но митингующих не устроил этот вариант.

12 апреля Депутаты Сухумского городского собрания объявили о намерении обратиться к коллегам из Гулрыпша с просьбой временно разрешить утилизировать столичный мусор на гулрыпшском полигоне.