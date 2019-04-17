Вина из Абхазии стали серебряными призерами на конкурсе в Краснодаре

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вина из Абхазии стали серебряными призерами Международного дегустационного конкурса винодельческой продукции "Южная Россия" - 2019.

Призовых мест удостоились вино "Ашта Лаша" ООО "Вина и воды Абхазии" и вино "Шардоне" частной винодельни "Аргун Иашта".

Как подчеркнул главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба, "Ашта Лаша" - сухое красное вино, выдержанное в течение года во французских бочках.

"Мы послали на конкурс четыре образца наших вин, в том числе "Ашта Лаша", которое удостоилось серебряной медали. "Ашта Лаша" и "Атауад" никогда не опускаются ниже серебра, на всех конкурсах они всегда завоевывают призы на российских и международных конкурсах", - сказал Авидзба.

Директор и владелец хозяйства "Аргун Иашта" Алхас Аргун, оценивая второе место на конкурсе, сказал, что он и доволен, и нет.

"С одной стороны, мои вина получали на этом и других конкурсах и золото. Это "Каберне Совиньон" в 2014 году, "Рислинг" 2015 году, "LOFT Rose" в 2016. С другой стороны, уровень представляемых на конкурс вин настолько вырос, что получить серебро - это тоже успех. "Шардоне" я произвожу с 2016 года. Первое вино было произведено в 2014 году. Наше хозяйство "Аргун Иашта" находится в родовом доме в селе Куланырхуа, где еще в 10-20-х годах XX века мой прадед Хаджгуат Аргун производил около 20 тонн вина в год. Мы специализируемся на производстве высококачественных выдержанных вин", – сказал Алхас Аргун.

В этом году в конкурсе приняло участие 186 образцов из винодельческих регионов России, Абхазии и Армении. В основе проведенного конкурса – правила международной организации винограда и вина.

Будни вина: домашняя винодельня в Дурипше>>

В категории игристых вин (шампанских), произведенных классическим методом, гран-при присужден игристому вину с защищенным наименованием места происхождения "Южный берег Тамани", выдержанному экстра брют розовому "Розе де Пино", произведенному в Краснодарском крае на предприятии "Кубань-Вино".

В категории коньяков и бренди гран-при присуждено Российскому коньяку с защищенным географическим указанием "Дагестан" пятилетний "Дербент", произведенному в Республике Дагестан на предприятии "Дербентский коньячный комбинат".