Будни вина: домашняя винодельня в Дурипше

В Дурипше полным ходом идет сбор винограда. Здесь, у самого въезда в село, под платанами раскинулись виноградные плантации сельчан Алхаса Кварацхелия и Даура Халваш.

Виноделы выращивают более пяти тысяч корней трех сортов винограда: каберне, джелеши и цитрон.

Вино хранится в погребе в дубовых бочках при температуре +12°С.

Мужское дело: виноград и розы Дурипша>>

Абхазское вино – один из самых древних напитков в истории человечества. В Абхазии найдены кувшины с остатками виноградных косточек III—II тысячелетия до нашей эры.

Практически во всех семьях в Абхазии делают домашнее вино. Его изготовление начинается со сбора винограда. Виноград собирают в специальную корзину "амҵәышә", который абхазы используют с давних времен. Амҵәышә имеет вытянутую форму, для того чтобы было удобно собирать виноград на высоких деревьях. Наполненную корзину винограда опускают с дерева на веревке, и чтобы не задевать ветки, абхазы стали использовать специальную корзину.