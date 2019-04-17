"Утес" в действии: российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили атаки ударных беспилотников условного противника из крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

© Sputnik / Виталий Тимкив Под защитой: зенитчики ЮВО отработали оборону важных объектов в Абхазии

На полигоне "Цабал" военнослужащие на дальности до полутора километров поразили около 40 воздушных целей условного противника, установленных на зенитных станках. Разведка приближающихся беспилотных летательных аппаратов условного противника осуществлялась с применением малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) "Гармонь", добавили в ЮВО.

Пулеметы НСВ "Утес", предназначенные для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника, поступили на вооружение соединения в начале апреля. Из них можно вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям.

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Согласно указаниям командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, подразделения военной полиции округа обеспечены "Утесами" для ведения дополнительной воздушной обороны командных пунктов от ударных беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в ЮВО.