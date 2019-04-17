"Утес" в действии: российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили атаки ударных беспилотников условного противника из крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
На полигоне "Цабал" военнослужащие на дальности до полутора километров поразили около 40 воздушных целей условного противника, установленных на зенитных станках. Разведка приближающихся беспилотных летательных аппаратов условного противника осуществлялась с применением малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) "Гармонь", добавили в ЮВО.
Пулеметы НСВ "Утес", предназначенные для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника, поступили на вооружение соединения в начале апреля. Из них можно вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям.
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Согласно указаниям командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, подразделения военной полиции округа обеспечены "Утесами" для ведения дополнительной воздушной обороны командных пунктов от ударных беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в ЮВО.