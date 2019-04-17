Реестр историко-культурного наследия Абхазии пополнится на 400 объектов

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Реестр историко-культурного наследия Абхазии пополнился на 400 объектов, рассказал на пресс-конференции на АГТРК замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия в среду 17 апреля.

"За три года инвентаризации мы выявили еще около 400 объектов культурного наследия. Мы оповестили местные и республиканские органы. Эти объекты мы готовим к внесению в основной список", - сказал Кобахия.

Он напомнил, что в 2001 году указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба по Сухуму было зафиксировано 295 объектов историко-культурного наследия. 29 декабря 2015 года указом действующего главы государства Рауля Хаджимба впервые был принят государственный список недвижимых объектов историко-культурного наследия, в который вошли 1535 объектов.

© Sputnik Анжелика Бения Кобахия: единый реестр памятников должен быть готов до конца октября

С января 2016 года началась реализация трехлетней целевой программы по инвентаризации объектов, обладающих исторической и культурной ценностью. Все эти объекты войдут в геоинформационную систему, работу над которой планируют завершить до конца 2019 года.

В ходе подготовки этой системы возникло немало проблем, подчеркнул Батал Кобахия. В основном они были связаны с полным отсутствием документов на эти объекты и информации о них.

"На сегодняшний день на 700 с лишним объектов у нас есть первичная информация, примерно на 150 объектов мы имеем полный перечень необходимых данных – это исторические и современные фотографии, упоминание в СМИ, нарративные источники по функционированию того или иного объекта, информация об их знаменитых владельцах и жителях, чертежи, особенности архитектурного стиля, орнаменты, страховая стоимость", - отметил Кобахия.

Всего будет около 30 пунктов информации об этих объектах, 12 из них будут доступны каждому пользователю геоинформационный системы. Данные для служебного пользования будут предоставлять по запросу.

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Современным инструментом для доступа к информации о памятниках с исторической и культурной значимостью назвала геоинформационную систему (ГИС) министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Мы всегда говорим о том, что самый первый шаг для того, чтобы защитить памятники Абхазии, – это их систематизация, учет, технические параметры. Все заинтересованные ведомства могут обращаться к этому ресурсу и получать информацию", - подчеркнула Арсалия.

ГИС также дает возможность популяризовать культурные объекты и удаленно ознакомиться с памятниками культуры, их историей, получить информацию о людях и организациях, которые их реставрируют, добавила министр.