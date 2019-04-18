Ардзинба: Абхазия готова увеличить объемы поставок щебня в Крым

Перспективы перевозок между Абхазией и Крымом обсудили на Ялтинском форуме в четверг 18 апреля.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и министр экономики республики Адгур Ардзинба на полях Ялтинского форума в четверг 18 апреля обсудили с главой Крыма Сергеем Аксеновым перспективы развития грузопассажирских перевозок между Абхазией, Турцией, Сирией и Крымом, сообщается на сайте Минэка Абхазии.

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Адгур Ардзинба отметил, что между республиками активно развиваются торгово-экономические отношения, в частности, Абхазия поставляет в Крым инертные материалы для строительства автодороги "Таврида".

На встрече стороны обсудили перспективы увеличения объемов импорта инертных материалов. По словам Ардзинба, Абхазия готова увеличить поставки до одного миллиона тонн щебня в год, говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в свою очередь выразил надежду на то, что все наработанные планы и договоренности между сторонами будут реализованы. В частности, он напомнил о работе совместной межправительственной комиссии между Абхазией и Крымом.

Между Абхазией и Крымом в 2018 году был подписан план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества республик на 2019-2020 годы. Также на инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года госкомпания "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" подписали соглашение, согласно которому к 2020 году порты России и Абхазии соединит круизный лайнер "Князь Владимир".

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Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходит с 18 по 20 апреля. Организаторы ожидают более 3 тысяч участников из порядка 100 стран мира.