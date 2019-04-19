Акция "Библионочь" пройдет в третий раз в Сухуме

Впервые акция "Библионочь", призванная привлечь внимание к книге, прошла в Абхазии в мае 2017 года.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Библионочь" будет проходить в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 22 апреля с 10:00 до 23:00, сказал в интервью Sputnik директор библиотеки Борис Чолария.

"Библионочь" в этот раз посвящена теме театра, поэтому мероприятие будет посвящено актерам, режиссерам, выставим книги, посвященные драматургии, и так далее. Помимо того, что мы предлагаем книги, рассказываем о них, еще делаем представления с участием Молодежного театра", - добавил он.

В акции "Библионочь" принимают участие люди разных возрастов - дошкольники, школьники, студенты, научные работники и многие другие, сообщил Борис Чолария.

"Люди приходят семьями, у нас четыре этажа, и на каждом из них будет своя площадка, задействован кинотеатр, в котором будут демонстрироваться новеллы Михаила Лакрба и мультфильмы на абхазском языке", - отметил он.

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На первом этаже библиотеки будет организована продажа книг, выставлены поделки из дерева, декоративные изделия, сувениры. Также пройдет книжная выставка "Через театральное искусство к чтению", кроме того, зрители смогут послушать рассказ библиотекаря "В мире книг".

Фотовыставка "Заслуженные артисты театра Абхазии", книжная выставка "История театра", представление детского театра "Три орешка", представление ансамбля балета "Золушка", выступление театральной студии "Путь танца", игра-викторина "Самый умный", мастер-класс по йоге - все это будет расположено на втором этаже библиотеки.

Третий этаж привлечет посетителей книжной выставкой "Я с книгой открываю мир театра", выставкой работ участников конкурса "Ты – художник. Я рисую театр", инсталляцией из книг "Театр и книга". Также зрители могут посетить кинозал, где покажут фильм "Миха Лакрба. 7 Новеллак", кроме того, на этаже будут организованы настольные игры, пинг-понг и шахматы.

Не менее интересно будет на четвертом этаже, где пройдет выставка "Театр и абхазская драматургия", рассказ библиотекаря "История зарождения и развития Абхазского драматического театра". Выступят артисты Молодежного театра, пройдет мастер-класс по актерскому искусству, помимо всего прочего, будет "Свободный микрофон", где каждый желающий может представить свое творчество, стихи или прозу.

Впервые акция "Библионочь", призванная привлечь внимание к книге, прошла в Абхазии в мае 2017 года и привлекла внимание многих жителей и гостей республики.