Поющие носки Джамбула Жордания: как создавался детский сериал "Говорящий алфавит"

Актер и режиссер Джамбул Жордания завершил проект "Говорящий алфавит". О том, как проходила работа над детским сериалом, обучающим абхазскому языку, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik.

Полгода назад актер и режиссер Джамбул Жордания начал работу над проектом "говорящий алфавит". Это детский обучающий сериал, состоящий из десяти эпизодов.

"Начальный замысел был скромнее, акцент стоял на песнях, но в процессе работы, мне показалось, что этого будет недостаточно. В абхазском алфавите 62 буквы, на каждую выделяется время, чтобы разнообразить это время и заинтересовать детей, я решил не ограничиваться песнями и включить в серию диалоги кукол и стихи", - объясняет автор проекта Джамбул Жордания.

Герои и их создатели

Согласно сценарию, юного зрителя знакомят с абхазским алфавитом три маппет куклы, брат и сестра Кына и Куахьина, а также маленькое чудище Мым. Чудище - персонаж из абхазского фольклора, но здесь он показан добрым, пугливым и любознательным.

Изначально предполагалось, что главными героями станут "говорящие носки" "Калбадпарпар", но автор случайно наткнулся в интернете на магазин маппет кукол, и проект претерпел первые изменения. Однако говорящие носки в сериале остались, они выступили в роли хора, который исполняет детские песни. Кстати, стихи о разных буквах абхазского алфавита зачитывают в сериале дети.

Действия всего сериала происходят в доме, где герои сюжета находят волшебную книгу.

"Мы научимся читать, если выучим все эти буквы", звучит закадровый голос, и начинается первая серия.

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Джамбул Жордания выступил в проекте сразу на нескольких позициях. Помимо того, что Жордания автор идеи, он также и сценарист, и режиссер и редактор, а также автор песен и стихов, которые прозвучать в "Говорящем алфавите". Актеры молодежного театра Лана Гергия и Саид Камкия озвучивали главных героев - Кыну и Куахьину. Педагог Замира Миквабия выступила кастинг директором, это она отбирала детей для чтения стихов. У нее же дома был построен павильон для съемок.

"Большое внимание мы уделяли чистоте звучания абхазского языка, правильному произношению и хорошей дикции. Много сил было потрачено на озвучку проекта. Произношение каждой буквы и слова должно быть четким и правильным, дети должны слышать грамотную абхазскую речь, это несет большое значение для проекта и для меня. Перед тем, как сдать проект заказчикам, я прослушаю каждую фразу в серии, при необходимости буду вызывать актера и перезаписывать сначала", - объясняет Джамбул.

По его словам, главный замысел проекта, в том, чтобы убедить маленьких зрителей говорить на абхазском, развеять страх перед языком и разрушить миф о сложности языка и невозможности его выучить.

Студия творчества

Запись песен и стихов, а также озвучка героев проходила в небольшой студии при РУСДРАМе. Заставленная микрофонами, фотоаппаратами, музыкальными инструментами, она одновременно служит гримерной Джамбула Жордания.

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"В проекте есть запись звуков и песен живой музыки, а также звуки игры синтетических инструментов. Живая музыка была записана в этой студии".

Автор проекта рассказал, что использовал компьютерную программу звукозаписи.

"За ширмой стоит микрофон, я ставлю программу на запись, иду за ширму пою куплет, возвращаюсь к компьютеру, слушаю. Если есть ошибка, перепеваю. И так, пока не получится правильно. Записывать актеров проще, делаем несколько дублей, прослушиваем и оставляем самый удачный. Звуки удара двери, посуды и других шумов, я находил в интернете, либо сам создавал их здесь, гремел посудой и стучал дверьми", - рассказал Жордания.

Найти песни и сочинить стихи

Джамбул работая над проектом столкнулся с острой нехваткой детских песен и стихов подходящих по замыслу проекта.

"Я использовал песни из детского музыкального конкурса "Акармацыс". Но нужного количества не находил, начиналась паника и страх, что не смогу найти ни стихов, ни песен. Стихи пришлось сочинять самостоятельно. На помощь пришел сборник детских стихов Георгия Зантария. Эта книга помогла мне определить в каком жанре и стиле будут звучать стихи в нашем проекте", - рассказывает Жордания.

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Поменяв аранжировку, Джамбул включил в проект детские песни из своего детства. Автор надеется, что благодаря проекту они зазвучат по новому.

"Много песен я исполнил на укулеле. Она органично вписалась в музыкальную часть проекта. Звук инструмента напоминает, то как звучит ачамгур (абхазский музыкальный инструмент-ред.) и создает народный колорит", - говорит автор.

Проект рассчитан на детей дошкольного возраста. Джамбул проводил тестирование проекта в своей студии, но, по мнению автора, удался ли проект можно узнать только на выходе.

"Мы подошли к финишной прямой, сейчас осталось проделать финальный просмотр и монтаж. Отчистить каждую серию от лишних звуков и провести состыковку каждого кадра, внести правки и ждать результатов", - добавил он.

Сериал "Говорящий алфавит" будут показывать по государственному телевидению.