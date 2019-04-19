Игры с огнем: почему в Галском районе поджигают золотарник

О том, почему в Галском районе местные жители поджигают поля с золотарником, кто от этого страдает, что стало с лесополосой в селах Щащикуара и Ряп, какой ущерб они наносят природе, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Весной в селах Щащикуара и Ряп Галского района пахнет не цветущими деревьями, а гарью. Здесь каждый год местные поджигают поля с золотарником. Нередко огонь перекидывается и на деревья.

В Щащикуара вдоль дороги вместо некогда красивых чайных плантаций и лесополосы из эвкалиптов и криптомерий, встречают обугленные пеньки и заросли золотарника.

Начальник отдела экологии Гала Анзор Кептадзе объясняет, что местные поджигают поля по двум причинам: чтобы отпугнуть волков и шакалов и сделать пастбища для скота.

"Они думают, что после сжигания золотарника на поле будет расти хорошая трава, пригодная для корма скота. Но это не так на самом деле. Нормальная трава на сожженном поле не будет расти. Там вновь и вновь будет появляться золотарник", – поясняет он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Место некогда красивой лесополосы из эвкалиптов и криптомерий остаются выжженные поля

Сами жители Щащикуара утверждают, что из-за золотарника образуются заросли, где водятся волки и шакалы. Нередко хищники нападают на скот.

"В последний раз огонь полыхал на полях около пяти дней назад. Я не знаю, кто поджигает, но это делается, чтобы отпугнуть волков и шакалов. Это невозможно, уже сколько раз нападали шакалы на скот", – сетует житель Щащикуара Даури.

По его словам, часто местные поджигают золотарник вовсе не специально. Кто-то может выбросить окурок и огонь вспыхивает моментально из-за того, что трава сухая.

"Конечно, можно было бы вспахать, выросла бы хорошая трава, и скот там пасся бы, но кто это будет делать? У самих местных денег на это нет", – разводит руками Даури.

Часто огонь перекидывается не только на деревья, но и на сады и совхозы. В марте 2019 года мы уже писали о пожаре на мандариновом совхозе "Мхунджия". Тогда огонь перекинулся на цитрусовые сады с горящего леса. Всего сгорело более 25 гектаров участка, из которых 12 гектаров с молодыми мандариновыми насаждениями. По предварительным подсчетам, совхоз понес ущерб на один миллион 600 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Огонь перекидывается не только на деревья, но и на сады и совхозы

Это не единичный случай, когда из-за безответственности одних, страдают другие. Житель Щащикуара Веснер – жертва поджогов. Каждую весну ему приходится бороться с пожаром. Огонь с полей перекидывается на его орешник.

"Так у меня уже сгорели два гектара фундука. Я не знаю, кто и для чего поджигает, но часто мой орешник страдает. Сейчас мы покосили траву на территории, прилегающей к моему саду, чтобы остановить огонь. Посмотрим, может, поможет", – рассказывает Веснер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ядро проблемы: какое будущее у ореховодства в Абхазии

Никто не считал

Ущерб от поджогов полей с золотарником в Галском районе никто не подсчитывал, но понятно одно, он колоссален. По словам эколога Анзора Кептадзе, сотни деревьев пали жертвой пожаров.

"Учет деревьев после войны не ведется. Это большие средства, государство не осиливает это. У нас в районе вдоль дороги стояли японские криптомерии. Но из-за поджогов золотарника их практически не осталось. А эти деревья считаются ветрозащитными, они не просто так появились там. Страдают также эвкалипты", – рассказал Кептадзе.

Поджигателей пока с поличным не ловили. Анзор утверждает, что это сделать практически невозможно – район большой, за всем не уследишь.

Эколог пытается объяснять местным жителям, что поджогом проблему с зарослями не решить, но это мало помогает.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотни деревьев пали жертвой пожаров

"Когда я узнаю, что где-то вспыхивает пожар, еду туда и начинаю разговаривать с людьми. Но менталитет наш таков, они не понимают. Часто огонь перекидывается на деревья. Они думают, что лучше делают, но на самом деле они делают хуже и природе, и себе. Люди поджигают, а о последствиях не думают. Но это людям невозможно объяснить", – добавляет эколог.

Восстановить уничтоженную лесополосу, по словам Кептадзе, не представляется возможным, так как делать новые посадки в селах руководство района пока не может.