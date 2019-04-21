Дубль два: как ачандарский дом оказался в центре двух киноисторий

Сария Кварацхлия, Sputnik
Примерно в трех километрах от центра села Ачандара расположился на первый взгляд ничем не примечательный двухэтажный дом. Но как говорится, каждый дом имеет свою историю.
Дубль № 1: Советский киножурнал
В далеком 1963 году киностудия имени Довженко приехала в Абхазию, чтобы снять фильм о долгожителях и их укладе жизни. История начинается с рассказа о старце "умеренного возраста" Махты Таркил, которому на тот момент было "всего 109 лет".
Махты с удовольствием раскрывает секрет своего долголетия. Съемочная группа сопровождает его повсюду: дома, на работе и даже гуляниях. Так, вместе с долгожителем они отправляются в село Ачандара на свадьбу Виталия Царгуш и Ляли Чедия. В тот самый ничем не примечательный дом.
"Это было 26 сентября 1963 года. В нашем дворе играли свадьбу. Была у нас и съемочная группа, которая приехала вместе с Махты Таркил, – вспоминает хозяин дома Виталий Царгуш. – Они хотели снять, как абхазы справляют свадьбу".
Свадьбу Виталия и Ляли сыграли в лучших абхазских традициях: были и песни, и пляски, и всадники на конях. Одного только не было – самого жениха.
"Я сам не видел свою свадьбу, потому что по абхазским обычаям жених не может появляться на своей свадьбе", – пояснил Виталий Царгуш.
Забегая вперед, скажем, что свадьбу свою он все же увидел. Правда, на экране и спустя целых 30 лет.
Ну, а в 1963 году, отсняв фильм, киностудия имени Довженко вернулась в Украину. Оттуда они прислали в Ачандару ленту с кадрами, но не сам фильм.
"Но мы знали, что фильм вышел и его даже показывали в кино. Мой родственник служил на Дальнем Востоке. Он пошел в кино и вдруг увидел на экране наш двор, нашу свадьбу, супругу мою. Потом, когда он вернулся из армии, рассказывал нам об этом. Фильм мы никак не могли отыскать. Да и названия мы не знали. Знали только то, что снимали для киножурнала", – рассказал хозяин дома.
После Отечественной войны народа Абхазии фильм все же попал в республику. Виталию Царгуш удалось заполучить кассету через свою племянницу, которая работала тогда на Абхазском телевидении.
Супружеская чета очень обрадовалась кассете. В памяти Ляли вновь ожила картина свадьбы, а Виталий впервые увидел свой самый знаменательный день в жизни. Но одно огорчило их – шестичасовые, кропотливые съемки нещадно сократили до шести минут.
Дубль № 2: за первого встречного
Вторая киноистория ачандарского дома не такая романтична, как первая. Осенью 2018 года здесь решили снять несколько эпизодов иронической мелодрамы о семейных ценностях "За первого встречного": поединок и абхазская свадьба. На этот раз свадьба была постановочная.
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Режиссеру телесериала Владимиру Балкашинову сразу же приглянулся ачандарский дом.
"Летом приехали сюда на туры нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – признался он в интервью Sputnik Абхазия.
Виталий Царгуш не стал препятствовать. На этот раз он даже сам сыграл. Только в массовке. Съемки телесериала длились шесть дней.
Актеры остановились в гостинице в Новом Афоне. С раннего утра приезжали на съемочную площадку в Ачандару.
В телесериале "За первого встречного" снялись знаменитые российские актеры: Равшана Куркова, Наталья Ноздрина, Алексей Нестеренко, Влад Шкляев и многие другие. Со многими радушный хозяин успел даже подружиться.
"Съемочная группа очень нам понравилась, все были приветливые, общительные. Мы тоже со своей стороны старались оказать уважение. Обещали вернуться летом", – улыбается Виталий Царгуш.
Виталий пока еще не увидел телесериал. Но он с нетерпением ждет его выхода на экран. Но теперь Виталия огорчает другое – его супруга не застала сериал.
"Она умерла в 2010 году. Конечно, очень хотелось бы, чтобы она застала, как в нашем доме снова снимали фильм, что здесь были такие интересные актеры", – добавил он.
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Немного о самом доме…
Знаменитый по фильмам ачандарский дом построил отец Виталия Шамел Царгуш в 1961 году.
"Мой отец родился в 1920 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. Имеет орден Красной звезды, орден "За взятие Берлина". После войны он работал в колхозе, потом женился в 1948 году. И он вместе с мамой начал строить этот дом", – рассказал Виталий Царгуш.
Дом достроили в 1960 году. Но мастера на фасаде по случайности указали дату постройки 1911 год, что вводит в заблуждение многих туристов, в том числе и кинематографистов.
"Сюда многие туристы приезжали, смотрели. Удивляются, что в 1911 году был построен такой дом, думают, что предки были очень богатыми людьми, что еще тогда смогли возвести такое здание с арками. Но я же в свою очередь поддакиваю им, зачем развеивать легенду?" – улыбается Виталий Царгуш.