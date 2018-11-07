Вино, драка, абхазская свадьба: Sputnik заглянул на съемочную площадку телесериала

Абхазское село Ачандара стало площадкой съемок нескольких эпизодов иронической мелодрамы "За первого встречного" российского режиссера Владимира Балкашинова.
Сериал, как рассказал сам Балкашинов, о человеческих отношениях и семейных ценностях.
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"Сюжет "За первого встречного" достаточно закрученный. Это ироническая мелодрама. Сюжет не буду рассказывать. Но история достаточно закрученная. Съемки уже были в Москве, в Питере и вот, собственно, Кавказ", – рассказал он.
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