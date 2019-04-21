Православные Абхазии празднуют Вербное воскресенье

Праздничные богослужения в честь Входа Господня в Иерусалим прошли во всех действующих православных храмах Абхазии.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Православные христиане Абхазии отмечают 21 апреля один из главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим (Вербное или Пальмовое воскресенье), праздничные богослужения прошли во всех действующих храмах республики, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

"Люди начинают возвращаться к Богу. В Сухумском кафедральном соборе сегодня было очень много людей и они продолжают идти, как на Пасхальные службы. Служба началась в 8:00 утра и закончилась в 14:00, а освещение цветов все еще продолжается", - отметил иерей Виссарион.

По преданию, в этот день Христос верхом на молодом ослике въехал в Иерусалим, где все жители вышли Ему навстречу. В Евангелии сказано, что люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и восклицали "Осанна!", как обычно приветствовали только царя. Люди ликовали, потому что накануне увидели чудо, которое совершил Иисус, воскресив Лазаря.

В храмах принято в этот день освещать распустившиеся вербные ветки, символизирующие пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима. Освященные вербы хранят в течение всего года.

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Вербное воскресенье предшествует Страстной неделе и традиционно наступает за неделю до Пасхи.