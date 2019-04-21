В ежегодном шахматном турнире, организованном армянской общиной Абхазии и Федерацией шахмат республики, приняли участие более ста детей и взрослых.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Шахматный турнир "Амшен" завершился в Сухуме в воскресенье 21 апреля, рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Сегодня было более тридцати взрослых участников практически со всех районов страны. Первое место занял Роланд Бигвава из Сухума, второе – Даниель Гаспарян из Гагры и третье место занял Тимур Лакербая из Гудауты", - сказал Тужба.

Президент Федерации шахмат Абхазии добавил, турнир "Амшен" проводится больше 10 лет, и количество его участников растет с каждым годом. Для сравнения, в 2018 году было около 80 участников.

В первый день турнира, который открылся 20 апреля, соревнования по шахматам провели среди детей в возрасте до 12 лет.