Комиссия по вопросам добычи углеводородного сырья на территории Абхазии была создана в Парламенте республики 20 марта 2019 года.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Работа парламентской комиссии по вопросам добычи нефти в Абхазии продлена на один месяц, рассказал депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба в понедельник 22 апреля.

"Мы продлили сроки работы комиссии на один месяц, так как еще не получили ответов на запросы, которые мы отправили в ведомственные организации. Пока полной картины у нас нет", - сказал Тарба.

Комиссия по вопросам добычи углеводородного сырья на территории Абхазии была создана в Парламенте республики 20 марта 2019 года.

В состав комиссии вошли 12 депутатов Народного Собрания, ее председателем был избран руководитель профильного комитета Астамур Тарба.

Ранее сообщалось, что комиссия должна завершить работу в течение месяца со дня принятия этого постановления.

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В мае 2014 года правительство Абхазии предоставило право компании "АпсныОйл" на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территориях Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в восточной части акватории Черного моря у берегов Абхазии. В марте 2018 года "АпсныОйл" продлили действие соглашения, так как компания не уложилась в отведенные сроки.