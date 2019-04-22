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Аслан Бжания

Посольство Абхазии в Москве: следим за состоянием здоровья Аслана Бжания

© Sputnik Роберт Джопуа
В Абхазии
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Депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии, сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля 2019 года.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники посольства Абхазии в Москве отслеживают состояние здоровья депутата Парламента республики Аслана Бжания, сказала корреспонденту Sputnik советник-посланник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.

"На данный момент состояние здоровья Аслана Бжания стабильное, с момента его госпитализации ухудшений нет. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии 12-ой московской клинической больницы. Родные подчеркивают, что состояние его стабильное", - отметила Гулиа.

Она добавила, что московские медики поставили Аслану Бжания диагноз вирусная пневмония.

Депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии, сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля.

Минздраву Абхазии поручено организовать лечение Аслана Бжания в Москве>>

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 19 апреля поручил министру здравоохранения республики связаться с российскими коллегами, чтобы организовать лечение госпитализированного Аслана Бжания в рамках соглашения между правительствами Абхазии и России.



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