Кровь экономики: абхазо-российская встреча по инвестсотрудничеству прошла в Сухуме

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инвестиции – это кровь экономики, главная задача привлечь их в Абхазию, сказал замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, подводя итоги заседания межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
"Без инвестиций невозможно, но чтобы активно привлекать инвестиции нужно проделать огромную работу, и она зависит как от данной рабочей группы, правительства Абхазии и правительства России. Поэтому предстоит очень большая работа", - добавил он.
Кошин отметил, что некоторые вопросы были решены уже на первом заседания рабочей группы.
"Самый быстрый вопрос, который удалось решить, это снятие ограничений по присутствию временной рабочей силы в Абхазии. Дело в том, что в России были одни условия, в Абхазии другие. Каждые 30 дней работнику было необходимо проходить перерегистрацию, сегодня этот барьер снят. Это позволяет более активно привлекать квалифицированную рабочую силу на территорию республики", - заявил замминистра.
На встрече, по его словам, речь шла о взаимоотношениях между предпринимателями и кредитными организациями.
"Они напрямую не связаны с Инвестпрограммой, а с реальным сектором экономики, это было сделано впервые. Есть сложности с некоторыми объектами, но это сложности рабочего порядка. Я думаю, что вместе мы найдем решение, и эти проекты пойдут дальше и будут не просто реализованы, а будут приносить отдачу как банкам, так и республике, потому что будут созданы рабочие места и пойдут налоговые отчисления в бюджет", - сказал Кошин.
По словам, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, стороны обсудили вопросы по наиболее актуальным темам, которые возникают во взаимодействии предпринимателей.
"Обсудили вопросы связанные с торговыми отношениями, с банковской сферой с экспортом из Абхазии инертных материалов, многие другие вопросы связанные с программой кредитования", - подчеркнул министр экономики Ардзинба.
Участники переговоров обсудили возможность упрощения процедур регистрации российских инвесторов и работников компаний с российским капиталом в Абхазии, подвели промежуточные итоги реализации на территории Абхазии программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.
Замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин сказал, что рабочая группа обсуждает узкопрофильные темы, с привлечением профильных органов власти как с российской так и с абхазской стороны.
"Чтобы в режиме круглого стола обсуждать вопросы связанные с барьерами, которые существуют, административными, законодательными. В тех или иных соглашениях есть вопросы, которые нужно проработать", - подчеркнул Кошин.
Министр Ардзинба пояснил, что эта площадка создана для того, чтобы предприниматели обеих стран могли ставить на обсуждение волнующие их вопросы.
"Говорили по широкому кругу, все что связано с вопросами внешнеэкономической деятельности, внешнеторговой деятельности, вопросы лицензирования инертных материалов. Такое ограничение в России появилось недавно, для того, чтобы экспортировать из Абхазии инертные материалы нужно получить соответствующую лицензию, раньше такого не было. Несмотря на то, что стороны Минпромторга и Минстроя Российской Федерации эти вопросы решают оперативно, тем не менее, это ограничение присутствует, мы говорили о возможности изучения и проработки для того, чтобы исключить Абхазию (из этих ограничений – ред.) на ряду с другими странами ЕАЭС", - сказал Ардзинба.
Ардзинба: при привлечении инвестиций нужно исходить из национальных интересов>>
На встречи стороны обсудили расширение сфер сотрудничества и развитие форм делового взаимодействия между Абхазией и Российской Федерацией.
Межведомственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству двух стран утверждена на 17-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Москве 25 декабря 2018 года.