Кровь экономики: абхазо-российская встреча по инвестсотрудничеству прошла в Сухуме

Первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией состоялось в Кабмине Абхазии в понедельник 22 апреля.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инвестиции – это кровь экономики, главная задача привлечь их в Абхазию, сказал замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, подводя итоги заседания межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

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"Без инвестиций невозможно, но чтобы активно привлекать инвестиции нужно проделать огромную работу, и она зависит как от данной рабочей группы, правительства Абхазии и правительства России. Поэтому предстоит очень большая работа", - добавил он.

Кошин отметил, что некоторые вопросы были решены уже на первом заседания рабочей группы.

"Самый быстрый вопрос, который удалось решить, это снятие ограничений по присутствию временной рабочей силы в Абхазии. Дело в том, что в России были одни условия, в Абхазии другие. Каждые 30 дней работнику было необходимо проходить перерегистрацию, сегодня этот барьер снят. Это позволяет более активно привлекать квалифицированную рабочую силу на территорию республики", - заявил замминистра.

На встрече, по его словам, речь шла о взаимоотношениях между предпринимателями и кредитными организациями.

"Они напрямую не связаны с Инвестпрограммой, а с реальным сектором экономики, это было сделано впервые. Есть сложности с некоторыми объектами, но это сложности рабочего порядка. Я думаю, что вместе мы найдем решение, и эти проекты пойдут дальше и будут не просто реализованы, а будут приносить отдачу как банкам, так и республике, потому что будут созданы рабочие места и пойдут налоговые отчисления в бюджет", - сказал Кошин.

По словам, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, стороны обсудили вопросы по наиболее актуальным темам, которые возникают во взаимодействии предпринимателей.

"Обсудили вопросы связанные с торговыми отношениями, с банковской сферой с экспортом из Абхазии инертных материалов, многие другие вопросы связанные с программой кредитования", - подчеркнул министр экономики Ардзинба.

Участники переговоров обсудили возможность упрощения процедур регистрации российских инвесторов и работников компаний с российским капиталом в Абхазии, подвели промежуточные итоги реализации на территории Абхазии программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

Замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин сказал, что рабочая группа обсуждает узкопрофильные темы, с привлечением профильных органов власти как с российской так и с абхазской стороны.

"Чтобы в режиме круглого стола обсуждать вопросы связанные с барьерами, которые существуют, административными, законодательными. В тех или иных соглашениях есть вопросы, которые нужно проработать", - подчеркнул Кошин.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Пресс-подход по итогам заседания

Министр Ардзинба пояснил, что эта площадка создана для того, чтобы предприниматели обеих стран могли ставить на обсуждение волнующие их вопросы.

"Говорили по широкому кругу, все что связано с вопросами внешнеэкономической деятельности, внешнеторговой деятельности, вопросы лицензирования инертных материалов. Такое ограничение в России появилось недавно, для того, чтобы экспортировать из Абхазии инертные материалы нужно получить соответствующую лицензию, раньше такого не было. Несмотря на то, что стороны Минпромторга и Минстроя Российской Федерации эти вопросы решают оперативно, тем не менее, это ограничение присутствует, мы говорили о возможности изучения и проработки для того, чтобы исключить Абхазию (из этих ограничений – ред.) на ряду с другими странами ЕАЭС", - сказал Ардзинба.

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На встречи стороны обсудили расширение сфер сотрудничества и развитие форм делового взаимодействия между Абхазией и Российской Федерацией.

Межведомственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству двух стран утверждена на 17-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Москве 25 декабря 2018 года.